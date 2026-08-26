Deutsche Volleyballerinnen unterliegen EM-Mitfavorit Türkei

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der EM-Gruppenphase gegen Mitfavorit Türkei verloren. Den Achtelfinal-Einzug haben sie dennoch sicher.

Gegen die Türkei reichte es für die deutschen Volleyballerinnen trotz guter Leistung nicht zu einem Sieg. Quelle: AP

Die deutschen Volleyballerinnen haben das Achtelfinalticket bei der Europameisterschaft trotz einer Niederlage gegen die Türkei sicher. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor vor großer Kulisse in Istanbul gegen die Gastgeberinnen mit 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 19:25), zeigte aber eine kämpferische Leistung.

Erfolgreichste deutsche Angreiferin gegen die Titelverteidigerinnen war Lina Alsmeier mit 18 Punkten.

Vargas zeigt ihre Klasse

Vom heimischen Publikum, darunter der frühere Fußball-Nationaltrainer Fatih Terim, frenetisch angefeuert, lagen die Türkinnen im ersten Satz schnell deutlich vorn. Das DVV-Team ließ nicht locker und konnte noch einmal auf 20:22 verkürzen, doch die Klasse vom Team um Ausnahmespielerin Melissa Vargas setzte sich durch.

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Auch im zweiten Durchgang ließen sich die Deutschen von einem größeren Rückstand nicht verunsichern. Das Team zeigte seinen besten Volleyball des Turniers und holte sich den Ausgleich durch einen Block. In Satz drei und vier ließen die Gastgeberinnen ihren Vorsprung nicht in Gefahr geraten, auch wenn das deutsche Team nicht aufsteckte.

Erreichen der K.-o.-Runde steht schon fest

Das Erreichen der K.-o.-Runde stand für das deutsche Team schon vor dem Spiel fest. Weil Slowenien gegen Lettland 3:2 gewann und so nur zwei Punkte holte, kann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in Gruppe A verdrängt werden.

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Um sich eine noch bessere Ausgangsposition für die K.-o.-Runde zu verschaffen, müssten die Deutschen wahrscheinlich ihr letztes Gruppenspiel gegen Mitfavorit Polen am Donnerstag (15:00 Uhr deutsche Zeit) gewinnen.

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Quelle: SID, dpa