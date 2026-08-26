Champions League: Was den SGE-Frauen gegen PSG Hoffnung macht

Eintracht Frankfurt muss sich in den Playoffs gegen Paris St. Germain durchsetzen, um die Champions League zu erreichen. Die Erinnerung an den Triumph 2015 in Berlin soll helfen.

Können die Eintracht-Frauen nach den Playoff-Duellen um das Champions-League-Ticket gegen PSG auch so jubeln? (Archivbild) Quelle: dpa

Wenn sich Siegfried Dietrich an den 14. Mai 2015 erinnert, kommt ihm zuerst immer die Gratulation von Nasser Al-Khelaifi in den Sinn. Wie ihm der Präsident von Paris St. Germain nach dem gewonnenen Finale der Women’s Champions League mit dem 1. FFC Frankfurt (2:1) im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gratulierte.

Eintracht Frankfurt steht in der dritten Runde der Champions-League-Quali. Gegen Malmö schoss Laura Freigang die Hessinnen zum Sieg. 09.08.2026 | 0:23 min

Neuauflage des Duells Eintracht vs. PSG verbindet zwei Epochen

"Den kräftigen Händedruck spüre ich noch heute", sagt der 69-Jährige mit einem Augenzwinkern, der bis zu seinem gesundheitsbedingten Ausscheiden 2022 als Generalbevollmächtigter der Eintracht Frankfurt Fußball AG fungierte.

Der im Hintergrund wieder als Berater tätige Dietrich wird nun natürlich auch beim Playoff-Hinspiel der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und PSG im Stadion am Brentanobad (Mittwoch, 19 Uhr) dabei sein.

Dieses Los löst bei mir ganz besondere Erinnerungen aus. „ Siegfried Dietrich, Eintracht-Berater

Dieses Endspiel sei einer der größten Momente in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs gewesen. "Dass sich beide Klubs elf Jahre später nun bereits in der Qualifikation gegenüberstehen, zeigt zugleich, wie dynamisch und anspruchsvoll sich der europäische Frauenfußball entwickelt hat."

Drei verpasste Dopingkontrollen : Frankfurts Laura Freigang: Ein Fall mit vielen Fragezeichen Frankfurts Torjägerin Laura Freigang droht in der laufenden Saison eine Sperre wegen dreier verpasster Dopingkontrollen. Derzeit liegt der Fall beim DFB. von Frank Hellmann mit Video 0:54

Womit der einstige Manager und Investor fraglos recht hat. Die Neuauflage verbindet die Epoche der eigenständigen Frauenfußballvereine und die heutige Welt großer Mehrsparten- und Lizenzvereine, die national und international längst dominieren.

Olympique Lyon oder der FC Barcelona entdeckten früh, dass sich mit einem Bruchteil der im Männerfußball gezahlten Unsummen bei den Frauen in der Königsklasse viel mehr bewegen lässt.

Eintracht-Frauen fast immer vorzeitig gestrauchelt

Ein Verein wie die Eintracht würde liebend gerne das zweite Mal nach 2023 Champions League spielen. Dann wären auch Auftritte in der Arena mal wieder denkbar. Zumal sich die Männer erstmals seit vielen Jahren für keinen internationalen Wettbewerb qualifiziert haben.

Das Frauen-Team von Eintracht Frankfurt hat einen Schritt Richtung Champions League gemacht. Das Quali-Match gegen Nikosia gewann man deutlich. 05.08.2026 | 0:59 min

Allerdings sind die Adlerträgerinnen nach der Fusion 2020 in drei von vier Anläufen auf dem Weg in die Gruppen- bzw. Ligaphase gescheitert. Der seit 2016 tätige Trainer Niko Arnautis warnt erneut vor einem Gegner "aus dem hohen Regal". Neben den niederländischen Topspielerinnen Jackie Groenen und Romée Leuchter stehen sechs französische Nationalspielerinnen im PSG-Kader. Eintracht-Abwehrchefin Amana Ilestedt spielte von 2021 bis 2023 selbst unter dem Eiffelturm:

Für mich war das damals ein guter Schritt, aber seitdem ist auch in Paris viel passiert. „ Amana Ilestedt, Eintracht-Abwehrchefin

In der Vorsaison schied PSG als Vorletzter aus der Champions League aus. Die 33-jährige Schwedin ist überzeugt, dass deutsche Teams trotz der namhaften Abgänge des Sommers international konkurrenzfähig geblieben sind: "Die Bundesliga ist immer noch eine der besten Ligen der Welt."

Champions League der Frauen : Was hinter dem Aufschwung der deutschen Teams steckt Der FC Bayern, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt schneiden in den Europapokalwettbewerben der Frauen so gut ab wie lange nicht mehr. Der Bundestrainer findet lobende Worte. von Frank Hellmann mit Video 2:47

Eintracht muss 21 Abgänge in zwei Jahren verkraften

Die Eintracht musste binnen zwei Jahren 21 Abgänge verkraften, darunter fast alle Leistungsträgerinnen. Ausgenommen Kapitänin Laura Freigang, doch die Doppeltorschützin aus dem Miniturnier gegen Malmö FF (2:0) und dem Liga-Auftakt gegen den 1. FC Köln (2:0) ist wegen dreier Meldeverstöße von einer Dopingsperre bedroht.

"Große Namen und Tradition allein reichen heute nicht mehr", erklärt der frühere Macher Dietrich. "Entscheidend sind professionelle Rahmenbedingungen, belastbare unternehmerische Strukturen, eine klare strategische Ausrichtung und gezielte Investitionen." Er hatte über Jahrzehnte den 1. FFC Frankfurt in Sisyphusarbeit zur ersten Adresse gemacht und Meilensteine für die Vermarktung gesetzt.

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Der Triumph 2015 vor den Augen der damaligen Kanzlerin Angela Merkel könnte auf ewig auch der letzte eines reinen Frauenfußballvereins gewesen sein. Auch das Frankfurter Konstrukt war bald nicht mehr überlebensfähig: Sich unter das Adlerdach zu begeben, ersparte dem Standort einen Absturz, wie ihn der einstige Rivale Turbine Potsdam erlebte. Doch ob der Bundesliga-Dritte jedes Jahr einen XXL-Umbruch schultert, auch darüber geben nun die K.-o.-Duelle mit dem Dritten aus Frankreich Aufschluss.

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