Die Boykott-Drohung der UEFA im laufenden FIFA-Machtkampf soll Berichten zufolge vom Tisch sein. Der Druck auf den Weltverband und seinen Präsidenten bleibt aber hoch.

Die UEFA um Präsident Aleksander Ceferin zieht ihre Boykott-Drohung offenbar zurück. Quelle: AFP

Die Boykott-Drohung verschwindet wohl vom Tisch, doch der Machtkampf tobt weiter: Im Ringen um das Sagen bei der FIFA wird die Europäische Fußball-Union (UEFA) ihre Verweigerungshaltung für Turniere des Weltverbandes offenbar aufgeben.

Hintergrund ist die angebliche Zusage der FIFA, wonach etwas Vergleichbares wie der inzwischen verworfene WM-Investorenplan von Präsident Gianni Infantino für die Zukunft ausgeschlossen sei. Diese Zusage hatte die UEFA verlangt. Am geforderten Rückzug Infantinos halten die Europäer dennoch fest.

UEFA hat wohl "konkrete Garantien" von der FIFA

Wie diverse Medien am Mittwoch berichteten, habe die UEFA inzwischen "konkrete Garantien" der FIFA für das endgültige Ende der Planspiele erhalten. Nach SID-Informationen könnte der europäische Kontinentalverband seine Drohung daher zeitnah zurücknehmen. Auf Anfrage wollte sich die UEFA zum aktuellen Zeitpunkt nicht dazu äußern.

FIFA-Chef Gianni Infantino hat die Führungsriege demonstrativ auf sich eingeschworen. Gleichzeitig drohte er seinen Kritikern - auch dem europäischen Verband. 06.08.2026 | 1:11 min

Die U20-WM der Frauen (ab 5. September), die als erstes Turnier von einem UEFA-Boykott betroffen wäre, dürfte wie geplant stattfinden. Die Vorbereitungen verliefen "planmäßig", teilte der polnische Verband als Gastgeber am Mittwoch auf SID-Anfrage mit: "Zum jetzigen Zeitpunkt" gebe es "keinerlei Informationen über einen möglichen Rückzug eines der teilnehmenden Teams vom Turnier".

Nach dem Rückzug des Plans hatte die UEFA mitgeteilt, dass sie ihre Bedingungen für eine Rückkehr zu FIFA-Wettbewerben klar formuliert habe: Demnach müsse sichergestellt sein, "dass derartige Versuche, den Fußball auf diese Weise zu entstellen, niemals wieder unternommen werden", hieß es Anfang August.

Beim Rückzug der Idee, Anteile an ihren Turnieren an private Investoren zu verkaufen, die auch aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump kommen, hatte die FIFA keine Zusicherung gegeben, dass ein ähnlicher Plan künftig nicht wieder verfolgt werde.

Streitigkeiten zwischen UEFA und FIFA nicht beigelegt

Laut Guardian sei dies in Form eines "privaten Schreibens" an die UEFA nun nachgeholt worden. Trotz des öffentlichen Machtkampfes sei hinter den Kulissen über die Bedingungen für die Aufhebung der Drohung verhandelt worden.

Die Rufe nach einem Neuanfang beim Fußballweltverband werden lauter. Nach dem gescheiterten Vorhaben, Anteile der FIFA-Turniere an private Investoren zu verkaufen, scheint das Aus Infantinos denkbar. 03.08.2026 | 2:00 min

Die Streitigkeiten sind damit aber nicht beigelegt. Für den schwer angeschlagenen FIFA-Chef gebe es zwei Optionen, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zu Beginn der Woche im britischen Podcast "The Rest is Politics".

Infantino müsse erkennen, "dass er nicht über die nötige Unterstützung verfügt" - und somit quasi selbst zurücktreten. Sollte er sich beim Kongress im März 2027 dennoch zur Wiederwahl stellen, werde es wohl einen Gegenkandidaten geben. Das Stimmungsbild in der Fußballwelt bleibt aber ziemlich diffus.

Montagliani als Gegenkandidat für Infantino?

Er wisse noch nicht, wer ein möglicher Gegenkandidat sein werde, sagte Ceferin, eine eigene Kandidatur für den Posten an der FIFA-Spitze schloss der Slowene aber aus. Er bezweifelt dazu, dass der Katarer Nasser Al-Khelaifi, mächtiger Klubboss von Paris Saint-Germain, antreten wird.

01.08.2026 | 1:15 min

Vieles deutet inzwischen darauf hin, dass Victor Montagliani aus Kanada, Chef der Verbände aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik (CONCACAF), bis zum Ende der Nominierungsfrist am 18. November als Herausforderer ins Rennen gehen könnte, um Infantino zu Fall zu bringen.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID