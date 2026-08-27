Champions League: Auslosung im ZDF-Livestream ab 17:45 Uhr

Heute werden die Gegner für die Ligaphase der Champions League gezogen. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der VfB Stuttgart blicken mit Spannung nach Monaco.

Auslosung: Auf wen treffen die Bayern, auf wen der BVB?

Mit klassischen Kugeln wird seit der Reform der Champions League nicht mehr ausgelost. Das übernimmt jetzt eine Software. Quelle: dpa

Für 36 Klubs entscheidet sich heute, welche acht Gegner jedem Team in der Ligaphase der Champions League gegenüberstehen werden. Jede Mannschaft trifft auf zwei Teams aus jedem der vier Lostöpfe - jeweils einmal zu Hause und einmal auswärts.

Duelle mit Vereinen aus dem eigenen Land sind in der Ligaphase ausgeschlossen. Außerdem darf ein Klub höchstens gegen zwei Mannschaften aus derselben ausländischen Liga antreten.

Ab 17:45 Uhr im ZDF-Livestream

Nach der Auslosung werden die genauen Spieltermine veröffentlicht. Die Auslosung beginnt am um 18 Uhr im Grimaldi Forum in Monaco und ist ab 17:45 Uhr im ZDF-Livestream zu sehen.

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