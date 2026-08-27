Mladic: Ex-bosnisch-serbischer Armeechef und Kriegsverbrecher tot

Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladic ist tot. Er starb in Haft in Den Haag. Der Kriegsverbrecher war wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der wegen Kriegsverbrechen verurteilte bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic ist in Den Haag gestorben. Dort verbüßte er eine lebenslange Haftstrafe. 27.08.2026 | 0:17 min

Der frühere bosnisch-serbische Armeechef Ratko Mladic ist tot. Das melden serbische Medien und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Vertreter der Vereinten Nationen.

Tod nach mehreren Schlaganfällen

Der wegen Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGH) zu lebenslanger Haft verurteilte Mladic starb im Alter von 84 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus in Den Haag, wie der serbische Staatssender RTS an diesem Donnerstag berichtete. Zuvor habe Mladic mehrere Schlaganfälle erlitten.

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Serbische Behörden und Mladics Familie hatten sich zuletzt für seine Verlegung in ein serbisches Militärkrankenhaus eingesetzt. Das Haager Gericht lehnte das aber ab. Mladics Sohn Darko Mladic hatte deshalb in der vergangenen Woche von einem "stillen Mord an meinem Vater" gesprochen.

Mladic war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden. 2017 wurde er dann wegen Völkermords, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem Krieg wurden fast 100.000 Menschen getötet. Das Urteil wurde 2021 letztinstanzlich bestätigt.

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Unter anderem wurde seine Hauptverantwortung für das Massaker von Srebrenica im Juli 1995 festgestellt, bei dem rund 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet wurden. Damals hatten Mladics Truppen die damalige UN-Schutzzone Srebrenica gestürmt und dort Gräueltaten angerichtet. Die Taten gelten als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch hat Mladic in Serbien bis heute Verehrer.

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Quelle: AFP, Reuters