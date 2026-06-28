  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Serbien: Präsident Vucic kündigt Rücktritt an - aus Taktik?

Möglicher Wechsel zum Regierungschef:Serbien: Präsident Vucic plant Rücktritt - aus Taktik?

|

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic will sein Amt in wenigen Wochen aufgeben. Vucic könnte Experten zufolge erneut das Amt des Ministerpräsidenten anstreben.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić schwenkt bei einer Kundgebung in Belgrad am 27. Juni 2026 eine serbische Flagge. Tausende Menschen versammelten sich am 27. Juni 2026 bei glühender Hitze in Belgrad zu einer Kundgebung der Regierungspartei, um zu hören, wie der serbische Präsident seinen Rücktritt innerhalb von „Wochen“ ankündigte.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat auf einer Großkundgebung in Belgrad seinen Rücktritt bekanntgegeben.

28.06.2026 | 1:00 min

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt angekündigt. Auf einer Großkundgebung seiner Anhänger in Belgrad sagte er:

Ich werde in wenigen Wochen zurücktreten.

Aleksandar Vucic, Serbiens Präsident

Der Führung der Regierungspartei SNS habe er angeboten, ihr bei den nächsten Wahlen zu "helfen", fügte Vucic hinzu. Nähere Angaben machte er nicht. Experten zufolge dürfte er einen Wechsel in das Amt des Ministerpräsidenten anstreben, um weiter an der Macht zu bleiben. Die zweite Amtszeit von Vucic als Präsident endet regulär Ende Mai nächsten Jahres. Ein drittes Mal kann er nicht antreten. 

Regierungsgegner mit der Darstellung eines trojanischen Pferdes bei einer Kundgebung gegen Präsident Vucic.

Bei Protesten in Belgrad im Mai haben Zehntausende Neuwahlen gefordert. Sie warfen der Regierung von Präsident Vucic Korruption und Misswirtschaft vor.

24.05.2026 | 0:24 min

Protestbewegung setzt Vucic unter Druck

Seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024 stehen Vucic und die serbische Regierung unter dem Druck einer massiven Protestbewegung. Die Tragödie mit 16 Toten wird auf die Korruption und Inkompetenz der Regierenden zurückgeführt. Die von Vucic kontrollierte Justiz verhinderte bislang, dass die Verantwortlichen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden.

Menschen füllen die Straßen in der Nähe des Bahnhofs am ersten Jahrestag der Bahnhofskatastrophe in Novi Sad.

Bei dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad starben 16 Menschen. Seither gab es massive Proteste gegen die Regierung.

01.11.2025 | 2:04 min

Vucic, der seit über einem Jahrzehnt als Ministerpräsident oder Präsident an der Macht ist, hat die Demonstrierenden immer wieder als ausländische Agenten bezeichnet und ihnen vorgeworfen, die Regierung stürzen zu wollen. Seit einigen Monaten bringt er immer wieder die Idee vorgezogener Neuwahlen und eines möglichen Rücktritts von der Präsidentschaft ins Spiel.

Savo Manojlovic, der Kopf einer studentischen Oppositionsbewegung, erklärte, Vucic versuche mit den Neuwahlen seinem unvermeidlichen Sturz durch die Proteste zuvorzukommen.

SGS Bewerunge

Nach dem Unglück in Novi Sad rissen die Proteste gegen Korruption und Missstände nicht ab. Wie stark hat sich das Land dadurch verändert? Dazu Michael Bewerunge.

01.11.2025 | 1:19 min

Vucic bestimmt seit zwölf Jahren die Geschicke Serbiens

Die zweite Amtszeit von Vucic als Präsident endet regulär Ende Mai nächsten Jahres. Ein drittes Mal kann er nicht antreten. Als Präsident hat Vucic eher nur protokollarische Befugnisse. Faktisch entscheidet er aber seit 2012 über alle wichtigen Angelegenheiten in Serbien allein, unabhängig von der Funktion, die er ausübt. Ministerpräsident war er bereits von 2014 bis 2017.

Regulär würden die nächsten Parlamentswahlen Ende 2027 stattfinden. Die Erwartung ist, dass Vucic eine vorgezogene Parlamentswahl ausschreiben wird und als Spitzenkandidat der SNS ins Rennen geht, um im Falle eines Wahlsieges Ministerpräsident zu werden.

Balkan-Experte Vedran Džihić bei ZDFheute live.

Serbien befinde sich de facto im Ausnahmezustand, sagte Balkan-Experte Vedran Džihić während der Proteste. Er glaubte, dass Präsident Vucic noch autoritärer vorgehen könnte.

06.09.2025 | 15:06 min

Wahlsieg ist der Regierung nicht sicher

Meinungsumfragen zufolge könnte eine von den Studenten erstellte oder unterstützte Liste die nächste Parlamentswahl gewinnen. Allerdings existiert eine derartige Liste bislang nicht.

Die Protestbewegung bringt immer wieder große Menschenmassen auf die Straße. Für Sonntag haben Studierende eine Kundgebung in Kraljevo im Zentrum Serbiens organisiert, um den nationalen Zusammenhalt zu fördern und zugleich ihre Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen zu erneuern.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa, Reuters, AFP
Über das Thema berichtet heute Xpress in dem Beitrag "Serbien: Präsident Vucic kündigt Rücktritt an" am 28.06.2026 um 16:05 Uhr.

Mehr News zu Serbien

  1. Ein Mann in traditioneller Kleidung geht, während regierungskritische Demonstranten Leuchtraketen werfen und Zäune umstoßen und die Bereitschaftspolizei verhöhnen.

    Gewalt und Festnahmen in Belgrad:Serbien: Zehntausende protestieren für Neuwahlen

    mit Video2:04
  2. Proteste gegen Regierung in Serbien: Polizeibeamte bewachen eine Straße während einer Demonstration.

    Proteste gegen Präsident Vučić:Serbien zwischen Protest und Korruption

    Michael Bewerunge, Belgrad
    mit Video6:28
  3. Demonstrierende geraten am 5. September 2025 in Novi Sad, Serbien, während eines Protests gegen Polizeigewalt mit der Bereitschaftspolizei aneinander.
    Interview

    Proteste gegen Vučić-Regierung:Serbien: "Nervosität im Kern des Regimes"

    mit Video15:06
  4. Demonstranten und Polizisten gehen in der Stadt Novi Sad aufeinander los. Tränengaswolken in der Luft.

    Proteste in Serbien:Polizei geht mit Gewalt gegen Proteste vor

    mit Video0:22