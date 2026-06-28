Serbien: Präsident Vucic kündigt Rücktritt an - aus Taktik?

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic will sein Amt in wenigen Wochen aufgeben. Vucic könnte Experten zufolge erneut das Amt des Ministerpräsidenten anstreben.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat auf einer Großkundgebung in Belgrad seinen Rücktritt bekanntgegeben. 28.06.2026 | 1:00 min

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt angekündigt. Auf einer Großkundgebung seiner Anhänger in Belgrad sagte er:

Ich werde in wenigen Wochen zurücktreten. „ Aleksandar Vucic, Serbiens Präsident

Der Führung der Regierungspartei SNS habe er angeboten, ihr bei den nächsten Wahlen zu "helfen", fügte Vucic hinzu. Nähere Angaben machte er nicht. Experten zufolge dürfte er einen Wechsel in das Amt des Ministerpräsidenten anstreben, um weiter an der Macht zu bleiben. Die zweite Amtszeit von Vucic als Präsident endet regulär Ende Mai nächsten Jahres. Ein drittes Mal kann er nicht antreten.

Bei Protesten in Belgrad im Mai haben Zehntausende Neuwahlen gefordert. Sie warfen der Regierung von Präsident Vucic Korruption und Misswirtschaft vor. 24.05.2026 | 0:24 min

Protestbewegung setzt Vucic unter Druck

Seit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024 stehen Vucic und die serbische Regierung unter dem Druck einer massiven Protestbewegung. Die Tragödie mit 16 Toten wird auf die Korruption und Inkompetenz der Regierenden zurückgeführt. Die von Vucic kontrollierte Justiz verhinderte bislang, dass die Verantwortlichen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurden.

Bei dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad starben 16 Menschen. Seither gab es massive Proteste gegen die Regierung. 01.11.2025 | 2:04 min

Vucic, der seit über einem Jahrzehnt als Ministerpräsident oder Präsident an der Macht ist, hat die Demonstrierenden immer wieder als ausländische Agenten bezeichnet und ihnen vorgeworfen, die Regierung stürzen zu wollen. Seit einigen Monaten bringt er immer wieder die Idee vorgezogener Neuwahlen und eines möglichen Rücktritts von der Präsidentschaft ins Spiel.

Savo Manojlovic, der Kopf einer studentischen Oppositionsbewegung, erklärte, Vucic versuche mit den Neuwahlen seinem unvermeidlichen Sturz durch die Proteste zuvorzukommen.

Nach dem Unglück in Novi Sad rissen die Proteste gegen Korruption und Missstände nicht ab. Wie stark hat sich das Land dadurch verändert? Dazu Michael Bewerunge. 01.11.2025 | 1:19 min

Vucic bestimmt seit zwölf Jahren die Geschicke Serbiens

Die zweite Amtszeit von Vucic als Präsident endet regulär Ende Mai nächsten Jahres. Ein drittes Mal kann er nicht antreten. Als Präsident hat Vucic eher nur protokollarische Befugnisse. Faktisch entscheidet er aber seit 2012 über alle wichtigen Angelegenheiten in Serbien allein, unabhängig von der Funktion, die er ausübt. Ministerpräsident war er bereits von 2014 bis 2017.

Regulär würden die nächsten Parlamentswahlen Ende 2027 stattfinden. Die Erwartung ist, dass Vucic eine vorgezogene Parlamentswahl ausschreiben wird und als Spitzenkandidat der SNS ins Rennen geht, um im Falle eines Wahlsieges Ministerpräsident zu werden.

Serbien befinde sich de facto im Ausnahmezustand, sagte Balkan-Experte Vedran Džihić während der Proteste. Er glaubte, dass Präsident Vucic noch autoritärer vorgehen könnte. 06.09.2025 | 15:06 min

Wahlsieg ist der Regierung nicht sicher

Meinungsumfragen zufolge könnte eine von den Studenten erstellte oder unterstützte Liste die nächste Parlamentswahl gewinnen. Allerdings existiert eine derartige Liste bislang nicht.

Die Protestbewegung bringt immer wieder große Menschenmassen auf die Straße. Für Sonntag haben Studierende eine Kundgebung in Kraljevo im Zentrum Serbiens organisiert, um den nationalen Zusammenhalt zu fördern und zugleich ihre Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen zu erneuern.

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Quelle: dpa, Reuters, AFP