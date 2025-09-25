Proteste gegen Präsident Vučić:Serbien zwischen Protest und Korruption
Fast täglich gehen in Serbien Menschen auf die Straße: gegen Korruption, gegen die Regierung. Präsident Vučić nutzt derweil eine Militärparade, um seine Macht zu demonstrieren.
Wer den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić am vergangenen Wochenende bei der großen Militärparade in Belgrad beobachtete, wie er zufrieden tausende Soldaten und hunderte Panzer und Raketenwerfer an sich vorüberziehen sah, der konnte eigentlich nur einen Eindruck haben: da ist einer ganz im Reinen mit sich selbst.
Fast täglich Demonstrationen gegen Vučić
Diesen Eindruck konnten auch die wenigen Demonstranten am Rande des großen Waffenaufmarschs nur begrenzt trüben. Allerdings hält sich der Protest gegen die Politik von Präsident Vučić hartnäckig, fast jeden Tag gibt es im Land kleinere oder größere Demonstrationen gegen ihn. Demonstrantin Zorana sieht ihr Land auf falschem Kurs.
Die meisten der tausenden Besucher der Parade dürften allerdings auf Vučićs Seite stehen. Wobei ein großer Teil mit Bussen herangekarrt wurde, sagen Beobachter, wohl mit Unterstützung von Vučićs Partei SNS und ihren Amtsträgern. "Wir brauchen Europa nicht", meint Batica Stojiljković.
Demonstranten nennt Vučić "Terroristen"
Zuletzt gerieten regierungskritische Demonstranten und Vučićs Sicherheitskräfte heftig aneinander. Immer öfter eskaliert die Gewalt. Für Vučić sind die Demonstranten "Mörder" und "Terroristen".
Doch für die Demonstranten rutscht Serbien immer tiefer ab in die Autokratie. Der Zusammenbruch des Bahnhofsvordachs in Novi Sad mit 16 Toten im November letzten Jahres, hat sich als die Spitze eines weit größeren Eisberges aus Korruption, staatlicher Vetternwirtschaft, Justizversagen und Unterdrückung der Pressefreiheit entpuppt.
Auf dem Korruptionsindex von "Transparency International" steht Serbien im weltweiten Vergleich auf Platz 105. Eine Interviewanfrage des ZDF zu Korruption und Strafverfolgung im Land an das Justizministerium blieb ohne Antwort.
Korruption als Methode
Ivan Ninić ist der Anwalt der Mutter von einem der Opfer des Unglücks in Novi Sad. Die Methode der Korruption in Serbien sei bei allen größeren Bauprojekten im Lande gleich, sagt er.
Der Kern des Ganzen sei ein Herrschaftssystem, das Präsident Vučić in den 13 Jahren seiner Regierung perfektioniert habe. "Er hat einen Plan gemacht, um alle Institutionen und Individuen zu unterwerfen". Vučić habe eine "absolute und dominante Kontrolle bei Sicherheitsbehörden errichtet", einen Wechsel an der Spitze vieler Medienunternehmen durchgesetzt und die Justiz unter seine Kontrolle gebracht.
Pressefreiheit in Serbien bedroht
Auch die Pressefreiheit wird immer stärker bedroht. Bei der Organisation "Reporter ohne Grenzen" rangiert Serbien in punkto Pressefreiheit auf Platz 96. Igor Božić, Nachrichtendirektor von N1, einem der wenigen verbliebenen regierungskritischen Sender im Land, berichtet von Beschimpfungen der Regierung und heftigen Drohungen anonymer Unterstützer der Regierung. Für ihn hat Serbien längst den Status einer Demokratie verloren. "Serbien ist definitiv eine dysfunktionale Demokratie, oder wie ich es gerne ausdrücken würde: Schon jetzt regiert ein autoritäres Regime Serbien."
Demokratiebewegung fordert EU zum Kurswechsel
Und die EU, deren demokratische und rechtsstaatliche Regeln in Serbien mit Füßen getreten werden? Sieht offenbar weg oder noch schlimmer: Lobt Präsident Vučić wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch im Oktober 2024 als Reformer in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.
Das ist Hohn in den Ohren der Demokratiebewegung. Rasa Nedeljkov vom regierungskritischen "Center for Research, Transparency and Accountability" fordert die EU zu einem Kurswechsel auf. "Wir rufen die europäischen Mitgliedstaaten, die europäische Union auf, sich viel mutiger auf die Seite des serbischen Volks zu stellen und nicht auf die Seite des serbischen Regimes. Das serbische Volk will Teil der europäischen Union sein."
Wie der Konflikt weitergeht, ist schwer abzusehen. Am 1. November jährt sich der Tag des Unglücks von Novi Sad zum ersten Mal. Dann könnte das Ausmaß des Protestes eine neue Dimension erreichen.
Michael Bewerunge ist Leiter des ZDF-Auslandsstudios Wien.
