Proteste in Serbien: Gewalt bei Demonstrationen gegen Vucic

In der serbischen Stadt Novi Sad kam es in der Nacht erneut zu Protesten gegen die Regierung von Präsident Vucic. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein.

In Serbien haben erneut Tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Vucic protestiert. Die Proteste prangern seit Monaten die Korruption im Land an. 06.09.2025 | 0:22 min

Bei neuen Protesten gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic in der nordserbischen Stadt Novi Sad ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Gendarmerie und Einsatzkräfte der Polizei vertrieben Tausende demonstrierende Bürger vom Gelände der Universität Novi Sad, wie der unabhängige TV-Sender N1 berichtete. Die Ordnungskräfte setzten demnach unter anderem Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten ein.

Medienberichten zufolge hatte der Polizeieinsatz begonnen, nachdem Unbekannte Gegenstände auf Polizisten geworfen hatten, die vor dem Gebäude der Philosophischen Fakultät postiert waren.

Bei den Protesten in Novi Sad setzte die Polizei Tränengas und Schlagstöcke gegen Demonstranten ein. Quelle: AP/Darko Vojinovic

Die Fakultät steht seit anderthalb Wochen im Brennpunkt von Demonstrationen, nachdem deren regierungstreuer Dekan die Studenten unter Polizeischutz zum Verlassen des Gebäudes gezwungen hatte, das sie seit neun Monaten besetzt hielten.

Serbien befindet sich de facto im Ausnahmezustand, sagt Balkan-Experte Vedran Džihić. Er glaubt, dass Präsident Vučić noch autoritärer vorgehen könnte. 06.09.2025 | 15:06 min

Auslöser der Proteste ist Einsturz eines Bahnhofdachs in Novi Sad

Auslöser der Proteste war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024, der 16 Menschen das Leben kostete. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für das Unglück verantwortlich.

Seitdem kommt es in Serbien fast täglich zu Demonstrationen und Verkehrsblockaden, die meist von Studentinnen und Studenten initiiert werden. Die Studierenden haben außerdem so gut wie alle Universitäten des Landes besetzt.

In Serbien gehen seit Monaten Menschen auf die Straßen, um gegen Misswirtschaft und Korruption zu protestieren. Präsident Vucic droht ihnen nun mit noch mehr Härte. 18.08.2025 | 1:31 min

Größte Protestbewegung seit Zerfall Jugoslawiens

Inzwischen reicht die bisher größte und am längsten anhaltende Protestbewegung in der Geschichte Serbiens seit dem Zerfall Jugoslawiens tief in die Gesellschaft hinein. Mit ihrer Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen setzt sie Vucic und seine Regierung stark unter Druck.

Ihre Aktionen verliefen bis zu diesem Sommer weitgehend friedlich. Zuletzt kam es aber immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen, bei denen die Polizei mit großer Brutalität gegen die Demonstrierenden vorging, so auch am Campus der Universität Novi Sad.

Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November protestieren viele Menschen gegen die Regierung und Korruption. Bei dem Einsturz kamen 16 Menschen ums Leben. 15.03.2025 | 1:33 min