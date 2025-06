Proteste in Serbien: Zehntausende Menschen fordern Neuwahlen

In Serbien demonstrierten am Samstag erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung und für Neuwahlen. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf von Studenten, die seit mehr als sieben Monaten die Universitäten des Landes besetzen.

Nach Angaben der Organisation Archiv öffentlicher Versammlungen versammelten sich rund 140.000 Menschen auf dem Slavija-Platz in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich lediglich 36.000 Menschen an der Demonstration.

Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November protestieren viele Menschen gegen die Regierung und Korruption.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten

Anhänger des Präsidenten Aleksandar Vucic hatten sich im nahe gelegenen Pionirski Park zu einem Gegenprotest versammelt. Vucic heizte die angespannte Lage mit Warnungen vor gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den beiden Lagern noch weiter an. Gegen Ende der Studentenproteste werde es zu "Gewalt kommen", warnte der Präsident. Er sagte zudem, dass nicht näher bezeichnete "ausländische Mächte" hinter den Protesten stünden.

Einsturz eines Bahnhofsdachs löste Proteste aus

Seit mehr als einem halben Jahr hält eine gewaltige Protestwelle das Balkanland im Bann. Ausgelöst hatte sie der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad am 1. November des Vorjahrs, bei dem sechzehn Menschen ums Leben kamen. Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vucic-Regierung für die Tragödie verantwortlich.

Die Proteste werden von den Studenten des Landes getragen, die praktisch alle Universitäten besetzt haben und immer wieder zu Demonstrationen und Straßenblockaden aufrufen. Mit der Zeit schlossen sich ihnen immer mehr Bürger aus allen Bevölkerungsschichten an.

Viele Serben fordern den Rücktritt der gesamten Regierung. Für sie ist der Dacheinsturz am Bahnhof von Novi Sad eine Folge von Korruption.

Studenten fordern Neuwahl des Parlaments

Die Studierenden stellten Vucic ein Ultimatum: Er sollte am Samstag bis 21 Uhr Neuwahlen in die Wege leiten, sonst wolle die Studentenbewegung zu "zivilem Ungehorsam" aufrufen. Doch bereits am Vortag hatte der Staatschef erklärt, den Forderungen nicht nachkommen zu wollen.