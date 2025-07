Vor einigen Jahren erkrankt sie an Schilddrüsenkrebs - muss um ihr Leben kämpfen. Die Ärzte rieten ihr den Stress in ihrem Leben zu reduzieren. Denn Kadefa engagiert sich in einem lokalen Frauenverein, will für Aufklärung gegen das Vergessen sorgen. Deswegen käme Aufgeben gar nicht in Frage.