Eisbären-Legende Rankel wird wohl Eishockey-Bundestrainer

Der Nachfolger von Harold Kreis ist wohl gefunden. André Rankel soll Berichten zufolge der neue Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft werden.

Der Nachfolger von Harold Kreis ist wohl gefunden. André Rankel soll wohl neuer Eishockey-Bundestrainer Deutschlands werden. 26.08.2026 | 0:26 min

André Rankel wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und SID am Donnerstag als neuer Eishockey-Bundestrainer vorgestellt - an seinem 41. Geburtstag.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hatte bereits am Dienstagabend zu einer Pressekonferenz in München (15:00 Uhr) eingeladen, ohne den Namen des Nachfolgers von Harold Kreis zu nennen.

Gesamte Karriere bei den Eisbären aus Berlin verbracht

Rankel, gebürtiger Berliner, hat seine gesamte aktive Karriere bei den Eisbären Berlin in der DEL verbracht. Nach 17 Jahren zwang ihn 2020 eine Schulterverletzung vom Eis. Seit 2023 ist der langjährige Nationalspieler und siebenmalige deutsche Meister bei den Eisbären Assistenztrainer.

"Ich glaube, wir waren nie weiter als Mittelmaß", sagt Christian Künast, DEB-Sportvorstand, mit Blick auf das Eishockey-WM-Aus. Die Weltrangliste sei eine "Momentaufnahme" gewesen. 27.05.2026 | 2:58 min

Nach der verpatzten Weltmeisterschaft im Mai hatte der DEB den bis 2027 laufenden Vertrag von Kreis, der 2023 bei seinem ersten Turnier noch WM-Silber mit Deutschland gewonnen hatte, mit sofortiger Wirkung beendet. Der 67-Jährige hatte mit dem Vorrunden-Aus in Zürich das dritte enttäuschende Turnier in Folge zu verantworten.

Mit Rankel zum Erfolg bei der Heim-WM

Rankel soll das DEB-Team auf die Heim-WM im nächsten Jahr vorbereiten. Mit der Trainerfindung waren Sportvorstand Christian Künast, der neue DEB-Berater Peter John Lee sowie die Manager Stefan Ustorf (Nürnberg) und Karl-Heinz Fliegauf (Wolfsburg) aus dem Sportausschuss beauftragt.

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