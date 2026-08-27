André Rankel wird neuer Eishockey-Bundestrainer. Mit der Benennung ist dem Deutschen Eishockey-Bund eine echte Überraschung gelungen.

André Rankel ist neuer Eishockey-Bundestrainer. Quelle: Imago

Der Deutsche Eishockey Bund hat sich auf einen Nachfolger für Harold Kreis geeinigt: André Rankel soll die Nationalmannschaft als neuer Bundestrainer zur Heim-WM im kommenden Jahr führen.

Am Donnerstag wurde die Eisbären-Legende im Münchner SAP Garden offiziell vorgestellt - an seinem 41. Geburtstag. Rankels erster Vertrag soll für vier Jahre gelten.

Wir stellen uns schon eine langfristige Entwicklung vor. Das soll nicht nur kurzfristig auf die Heim-WM im kommenden Jahr ausgerichtet sein. „ DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz

DEB-Job ist Rankels Cheftrainer-Debüt

Rankel ist quasi ein Berufseinsteiger. Nach der langen aktiven Karriere war er zuletzt drei Jahre lang Assistenzcoach bei seinen Eisbären, als Chef stand er allerdings noch nie hinter der Bande.

Der Nachfolger von Harold Kreis ist wohl gefunden. André Rankel soll wohl neuer Eishockey-Bundestrainer Deutschlands werden. 26.08.2026 | 0:26 min

17 Jahre lang, seine gesamte Laufbahn, spielte Rankel in der DEL für Berlin, war lange Zeit Kapitän und sieben Mal deutscher Meister. Als Co-Trainer wirkte er zuletzt an drei weiteren Titeln mit. Gelernt hat er zudem von echten Erfolgstrainern: Als Spieler von Don Jackson, als Assistent von Serge Aubin.

Ich bin unheimlich stolz und freue mich auf das, was kommt. „ André Rankel

DEB-Team zuletzt von Pleiten gebeutelt

Auf Rankel kommt einiges an Arbeit zu. Zwei enttäuschende Weltmeisterschaften und ein Olympia-Debakel mit den NHL-Stars haben den Aufschwung des deutschen Eishockeys zuletzt stark gebremst, der Abgang von Vorgänger Kreis im Frühsommer wirkte unvermeidlich.

Der Deutsch-Kanadier selbst hatte das DEB-Team kurz nach seinem Amtsantritt 2023 noch zu WM-Silber geführt und damit gezeigt, was möglich ist.

"Ich glaube, wir waren nie weiter als Mittelmaß", sagt Christian Künast, DEB-Sportvorstand, mit Blick auf das Eishockey-WM-Aus. Die Weltrangliste sei eine "Momentaufnahme" gewesen. 27.05.2026 | 2:58 min

Erste Spiele unter Rankel schon im November

Rankel, selbst langjähriger Nationalspieler, wird nun schnell ankommen müssen in der neuen Position. Schon im November stehen beim Deutschland Cup in Düsseldorf seine ersten Spiele als Bundestrainer an.

Gegen Lettland, Österreich und die Slowakei geht es dann, es werden die einzigen Probeläufe sein, bevor schon die WM-Vorbereitung beginnt. Das Heimturnier steigt im Mai in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Mannheim.

Nachrichten | ZDFheute Update : ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.

Quelle: sid