DEB startet Neuanfang:Rankel wird Eishockey-Bundestrainer
André Rankel wird neuer Eishockey-Bundestrainer. Mit der Benennung ist dem Deutschen Eishockey-Bund eine echte Überraschung gelungen.
Der Deutsche Eishockey Bund hat sich auf einen Nachfolger für Harold Kreis geeinigt: André Rankel soll die Nationalmannschaft als neuer Bundestrainer zur Heim-WM im kommenden Jahr führen.
Am Donnerstag wurde die Eisbären-Legende im Münchner SAP Garden offiziell vorgestellt - an seinem 41. Geburtstag. Rankels erster Vertrag soll für vier Jahre gelten.
DEB-Job ist Rankels Cheftrainer-Debüt
Rankel ist quasi ein Berufseinsteiger. Nach der langen aktiven Karriere war er zuletzt drei Jahre lang Assistenzcoach bei seinen Eisbären, als Chef stand er allerdings noch nie hinter der Bande.
17 Jahre lang, seine gesamte Laufbahn, spielte Rankel in der DEL für Berlin, war lange Zeit Kapitän und sieben Mal deutscher Meister. Als Co-Trainer wirkte er zuletzt an drei weiteren Titeln mit. Gelernt hat er zudem von echten Erfolgstrainern: Als Spieler von Don Jackson, als Assistent von Serge Aubin.
DEB-Team zuletzt von Pleiten gebeutelt
Auf Rankel kommt einiges an Arbeit zu. Zwei enttäuschende Weltmeisterschaften und ein Olympia-Debakel mit den NHL-Stars haben den Aufschwung des deutschen Eishockeys zuletzt stark gebremst, der Abgang von Vorgänger Kreis im Frühsommer wirkte unvermeidlich.
Der Deutsch-Kanadier selbst hatte das DEB-Team kurz nach seinem Amtsantritt 2023 noch zu WM-Silber geführt und damit gezeigt, was möglich ist.
Erste Spiele unter Rankel schon im November
Rankel, selbst langjähriger Nationalspieler, wird nun schnell ankommen müssen in der neuen Position. Schon im November stehen beim Deutschland Cup in Düsseldorf seine ersten Spiele als Bundestrainer an.
Gegen Lettland, Österreich und die Slowakei geht es dann, es werden die einzigen Probeläufe sein, bevor schon die WM-Vorbereitung beginnt. Das Heimturnier steigt im Mai in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Mannheim.