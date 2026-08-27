Andre Rankel ist neuer Eishockey-Bundestrainer - ohne Erfahrung als Chefcoach im Profibereich. Ein Jahr vor der Heim-WM soll er die Stimmung um die Nationalmannschaft drehen.

Andre Rankel Bundestrainer, Deutscher Eishockey Bund DEB Quelle: imago images

Andre Rankel hatte sich seinen Geburtstag sicher etwas anders vorgestellt. Vielleicht dachte er an Kuchen, vielleicht an einen Ausflug, abends ein nettes Essen. Aber es kam dann anders: 05:30 Uhr Aufstehen, eine kurze Umarmung mit seiner Frau, und schon ging es zum Berliner Flughafen, von wo aus er nach München flog.

Stören konnte das den nun 41-Jährigen allerdings nicht. Geburtstage habe er schon einige erlebt, da sei der Tag in München doch "ein Ticken besonderer", sagte Rankel. Denn erst sah er sich in der Geschäftsstelle des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) um, um 15 Uhr wurde er als neuer Bundestrainer vorgestellt.

Der Nachfolger von Harold Kreis ist gefunden. 26.08.2026 | 0:26 min

Inhaltlich verrät Rankel nicht viel

"Es ist eine Ehre für mich", sagte Rankel dann auf der Pressekonferenz, wo er einen aufgeräumten und motivierten Eindruck hinterließ. Reden kann der Berliner, aber inhaltlich blieb er meist vage. Beispiel: "Meine Werte sind Glaube, Wille und Leidenschaft." Sein Spielstil: "Schnelles, attraktives und smartes Eishockey". Das hat man schon von anderen gehört.

Beim DEB sind sie dennoch voll des Lobes für ihren neuen Mann. Sportvorstand Christian Künast nannte ihn "den besten Kandidaten" aus einer langen Liste. Daher habe Rankel gleich bis 2030 unterschrieben, teilte Frank Lutz mit. Der Vorstandsvorsitzende, dessen Verband nach drei enttäuschenden Turnieren gerade vor der Heim-WM im nächsten Jahr unter Druck steht, denkt langfristig:

Wir stellen uns schon eine langfristige Entwicklung vor. „ Frank Lutz, DEB-Vorstandsvorsitzender

Rankel bislang nur Co-Trainer im Profibereich

Auch deshalb hat Rankels Verpflichtung überrascht. Denn er war noch nie Cheftrainer im Profibereich. Nach seiner aktiven Zeit wurde er 2023 Co-Trainer bei den Eisbären Berlin, parallel coachte er für einige Spiele die deutsche U18 und war bei einem Turnier Assistent bei den DEB-Männern. Aber das war es schon.

Die vergangenen zehn Eishockey-Bundestrainer: 1994 bis 1999: George Kingston

1999 bis 2004: Hans Zach

2004: Franz Reindl

2004 bis 2005: Greg Poss

2005 bis 2011: Uwe Krupp

2011 bis 2012: Jakob Kölliker

2012 bis 2015: Pat Cortina

2015 bis 2018: Marco Sturm

2018 bis 2022: Toni Söderholm

2023 bis 2026: Harold Kreis

Christian Künast interessiert das allerdings weniger. "Für mich ist er kein Rookie", sagte der Sportvorstand. "Er weiß viel, er hat viel mitgenommen, das ist das Entscheidende." Vor allem von Serge Aubin konnte sich Rankel etwas abschauen, gewann als dessen Assistent zuletzt drei Meisterschaften mit den Eisbären.

Rankel kann als Spieler große Spielerkarriere vorweisen

Als Spieler waren es sogar sieben von 2005 bis 2013. Und Rankel war kein Mitläufer, sondern acht Jahre lang Kapitän. 2011 wurde er zum wertvollsten Spieler der Play-offs gewählt - weil er als wuchtiger Flügelstürmer auch physisch voranging. Mit 247 Treffern ist er bis heute Rekordtorschütze der Berliner.

"Ich glaube, wir waren nie weiter als Mittelmaß", sagt Christian Künast, DEB-Sportvorstand, mit Blick auf das Eishockey-WM-Aus. Die Weltrangliste sei eine "Momentaufnahme" gewesen. 27.05.2026 | 2:58 min

Auch in der Nationalmannschaft war Rankel jahrelang eine feste Größe, spielte sieben Weltmeisterschaften, fuhr zu Olympia, hat viel gesehen und erlebt. Aber es bleibt dabei: Ein unerfahrener Cheftrainer ist für den DEB ein Risiko. Denn die Zeiten sind kritisch.

Rankels wichtigste Aufgabe liegt außerhalb des Eises

Nicht nur, dass die Heim-WM vor der Tür steht, es geht nach den jüngsten Enttäuschungen bei Weltmeisterschaften und Olympia auch darum, die Stimmung wieder zu drehen - innerhalb und außerhalb des Teams.

Im Juni musste Trainer Harold Kreis gehen. Danach nahm sich der DEB Monate Zeit, jetzt soll es Rankel richten. Und der weiß um seine wichtigste Aufgabe: "Wir müssen sehen, dass wir eine Verbindung und ein Vertrauen aufbauen, dass wir eine Kultur aufbauen, wo jeder mit dabei sein will und alles gibt für diesen Erfolg."

Vorbild Marco Sturm?

Zuletzt schien nicht mehr jeder Spieler gern zu kommen. Mit Blick auf die WM 2027 soll sich das wieder ändern. Rankel kündigte an, zwar weiter in Berlin zu leben, aber viel zu reisen. Nach München zum DEB, in die Eishallen des Landes, auch nach Nordamerika zu den NHL-Stars um Leon Draisaitl.

Dort könnte er auch Marco Sturm treffen, der mittlerweile in der NHL coacht. 2015 war Sturm ebenfalls ohne Vorerfahrung Bundestrainer geworden, drei Jahre später gewann Deutschland Olympiasilber. Beim DEB hoffen sie nun, dass es erneut mit einem Neuling klappt. Auch wenn Andre Rankel für sie gar nicht so wirkt.

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