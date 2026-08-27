Niederlage gegen Indien:Deutsche Hockey-Damen beenden WM auf Rang sechs

Am Ende wurde es deutlich: Deutschlands Hockey-Damen beenden die Weltmeisterschaft auf dem sechsten Rang. Im Spiel gegen Indien unterlagen die Deutschen mit 1:3 (0:0).

Die deutschen Hockey-Frauen sicherten sich bei der WM mit dem Sieg über Spanien immerhin das Spiel um Platz 5. 25.08.2026 | 1:55 min

Die deutschen Hockey-Damen haben die Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden auf dem sechsten Platz abgeschlossen. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopmann verlor das Platzierungsspiel um den fünften Rang gegen Indien mit 1:3 (0:0).

Das Duell der beiden Gruppendritten aus der Zwischenrunde kam in einer schwachen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für Indien ohne große Höhepunkte aus. In der zweiten Hälfte waren die "Danas" zunächst die aktivere Mannschaft, kurz vor dem Ende des dritten Viertels ging aber Indien durch Ishika (43. Minute) nach einem Konter und Navneet Kaur (44.) nach einer Strafecke in Führung.

Zu Beginn des letzten Viertels baute Kaur (46.) die Führung für die Inderinnen mit ihrem zweiten Treffer aus. Kurz vor dem Spielende sorgte Lynn Krings (59.) für den Ehrentreffer.

DHB-Team vergibt früh Chance auf Halbfinalteilnahme

Die "Danas" hatten den Halbfinaleinzug nach einer Niederlage gegen Co-Gastgeber Belgien und einem Sieg gegen Spanien in der Zwischenrunde verpasst. Mit dem bitteren 1:3 gegen Co-Gastgeber Belgien hatte das DHB-Team am vergangenen Samstag bereits zum Auftakt der Zwischenrunde die Chance auf eine Halbfinal-Teilnahme vergeben

Nach dem erfolgreichen Zwischenrunden-Abschluss gegen Spanien sprechen Jette Fleschütz und Lynn Krings im ZDF-Interview bei Meili Scheidemann. 24.08.2026 | 2:45 min

Zwei Tage später hatte die deutsche Auswahl eine Reaktion gegen Spanien (4:1) gezeigt und sich das Spiel um Platz fünf gesichert. Die Männer spielen derweil auf ihrer Mission Titelverteidigung am Freitag (20:30 Uhr) im Halbfinale gegen Argentinien.

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