Nächste Runde im FIFA-Machtkampf: Die UEFA bereitet offenbar eine Strafanzeige gegen Gianni Infantino vor. Der Druck auf den Schweizer wächst.

Die UEFA will den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino verklagen. Wegen des WM-Investorendeals bereitet sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor. 27.08.2026 | 0:22 min

Die UEFA erhöht nochmals den Druck - und will Gianni Infantino vor Gericht zerren: Inmitten des Machtkampfes im Weltfußball lassen die Europäer nicht nach und bereiten eine Strafanzeige gegen den FIFA-Chef vor. Der Boss des Weltverbandes soll sich nach Wunsch der Europäischen Fußball-Union (UEFA) endlich zurückziehen - und zugleich für seinen inzwischen verworfenen Investorenplan zur Rechenschaft gezogen werden.

Dies geht aus einem 60-seitigen Dokument hervor, das dem SID und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es: Die UEFA und andere interessierte Parteien bereiteten derzeit "die Einleitung eines Strafverfahrens in der Schweiz gegen Infantino und möglicherweise weitere FIFA-Funktionäre und -Berater wegen krimineller Misswirtschaft gemäß Artikel 158 des Schweizer Strafgesetzbuches" vor.

UEFA will Strafanzeige bei Schweizer Gericht einreichen

In dem Schreiben an US-Gerichte beantragt die UEFA die Herausgabe von relevanten Unterlagen unter anderem durch den Weltverband sowie die Investmentgesellschaft Thrive Capital, die als Hauptinvestor eine wichtige Rolle in Infantinos Plan gespielt hatte. Diese sollen später in einem möglichen Strafverfahren in der Schweiz als Beweismittel verwendet werden.

Es handelt sich um eine Straftat, die mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden kann. Voraussetzung ist der Nachweis, dass Infantino die Interessen der FIFA vorsätzlich geschädigt hat. Sollte es der UEFA gelingen, Zugang zu den Dokumenten zu erhalten, will sie die Strafanzeige bei einem Schweizer Gericht einreichen.

Kritik: Geschätzter FIFA-Unternehmenswert "absurd niedrig"

Nach eigenen Angaben wurde ihr von ihren Anwälten zugesichert, dass das Verfahren zur Verhandlung zugelassen würde. In dem Antrag kritisiert die UEFA beispielsweise den "absurd niedrig" angesetzten Unternehmenswert von rund 20 Milliarden US-Dollar.

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Der Plan sei dazu gedacht gewesen, Infantino und einem kleinen Kreis "eine dauerhafte Beteiligung an den wertvollsten Vermögenswerten der FIFA zu verschaffen und ihnen anderweitig Gewinne daraus zu ermöglichen - zum Nachteil der FIFA, ihrer Mitglieder und anderer Akteure innerhalb der Fußballfamilie", hieß es.

UEFA gibt Boykott-Haltung vorerst auf

Ihre Boykott-Haltung gab die UEFA am Donnerstag zwar auf, indirekt forderte sie aber erneut Infantinos Rückzug. Über weitere Schritte beriet die UEFA rund um die Auslosung zur Champions League in Monaco mit den 55 Verbandsbossen um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dem Exekutivkomitee um Hans-Joachim Watzke.

Dabei sei mitgeteilt worden, dass die FIFA schriftlich bestätigt habe, dass etwas Vergleichbares wie der Investorenplan von Infantino nie mehr auf den Tisch kommen werde. Daher werde der Boykott europäischer Mannschaften bei FIFA-Wettbewerben der kommenden Saison "vorläufig" ausgesetzt, teilte die UEFA mit.

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Infantino hatte sein Vorhaben, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren auch aus dem Umfeld von US-Präsident Donald Trump zu verkaufen, nach massiver Kritik aufgegeben. Dies mache "weder die Täuschung, Einschüchterung und den Machtmissbrauch" vergessen, hieß es in der UEFA-Mitteilung weiter: "Ebenso wenig stellt es das verlorengegangene Vertrauen wieder her."

Bislang keine passende Alternative

Sollte sich der Chef des Weltverbandes, der am Donnerstag Unterstützung aus Saudi-Arabien, dem finanzstarken Gastgeber der WM 2034, erhielt, beim Kongress im März 2027 erneut zur Wahl stellen, werde die UEFA "sicherstellen, dass den Mitgliedsverbänden eine glaubwürdige Alternative angeboten wird", hieß es in einer Erklärung der Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees, der europäischen Mitglieder des FIFA-Councils und der Präsidenten der UEFA-Nationalverbände.

Vieles deutet inzwischen darauf hin, dass Victor Montagliani aus Kanada, Chef der Verbände aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik (CONCACAF), als Herausforderer ins Rennen gehen könnte, um Infantino zu Fall zu bringen.

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Quelle: SID, dpa