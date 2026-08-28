Basketball-WM in Berlin:Frieda Bühner: Vom "Küken" zu Deutschlands Hoffnungsträgerin
von Pauline Herrle
Mit 14 spielte Frieda Bühner schon 2. Bundesliga, mit 22 ist sie in der WNBA. Bei der Basketball-WM in Berlin könnte das einstige "Küken" zur deutschen Schlüsselspielerin werden.
Manchmal geht es selbst Frieda Bühner ein bisschen zu schnell. Olympia, WNBA, Heim-WM - innerhalb von gut zwei Jahren ist aus einem der größten deutschen Basketballtalente eine Spielerin geworden, auf der plötzlich große Hoffnungen ruhen.
Als Bühner im April 2026 im WNBA-Draft an 17. Stelle von Portland Fire ausgewählt wurde, brachen die Emotionen aus ihr heraus. "Ich habe geweint, ich war so emotional", erzählte die damals 21-Jährige dem Sender FOX 12. Ein Traum, den sie lange vor Augen hatte, war Wirklichkeit geworden. Nur wenige Monate später wartet bereits das nächste Highlight: Mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-WM im September um den Titel zu spielen.
Basketball als Familiensache
Dabei begann Bühners Weg weit entfernt von der großen Basketballbühne - in Osnabrück. Schon mit 14 Jahren spielte sie in der 2. Bundesliga, später wurde sie mit dem Osnabrücker SC deutsche Vizemeisterin. Basketball gehört bei den Bühners ohnehin zur Familie: Ihr Vater und ihre beiden Brüder spielen ebenfalls, einer davon professionell.
Internationale Karriere startet in Spanien
Über die Jugendnationalmannschaften arbeitete sich Bühner Schritt für Schritt nach oben. Im Juli 2024 folgte der Sprung zu den ganz Großen: Sie wird für die Olympischen Spiele in Paris nominiert und gibt kurz zuvor ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Um auf hohem Niveau trainieren zu können, entscheidet sich die damals 20-Jährige für die spanische Mannschaft CB Estudiantes.
Ein großer Schritt für die junge Spielerin, die damit ihre Heimat, ihre Familie und Freunde hinter sich ließ. „Manchmal fühle ich mich schon einsam, weil meine Freunde hier nicht sind, und auch meine Familie nicht", sagt Bühner über ihre Entscheidung.
Vom Talent zur Nationalspielerin
Seit ihrem Wechsel nach Spanien ist immer deutlicher geworden, welche Rolle Bühner für die Zukunft des deutschen Frauenbasketballs spielen kann. "Frieda ist die Zukunftsperson für uns, sie hat einfach so einen natürlichen Instinkt", sagt Teamkollegin Leonie Fiebich in der ZDF-Dokumentation "Macherinnen".
Bühner selbst spricht dagegen selten darüber, wie viel sie bereits erreicht hat: "Ich nehm das alles so Step by Step." Nicht an das denken, was in drei Monaten passiert, sondern an die Aufgabe, die gerade vor ihr liegt. Das galt auch für ihren WNBA-Traum. "Wenn ich gut performe, dann schaffe ich es auch in die WNBA zu kommen", sagte sie. Inzwischen ist dieser Satz Realität geworden.
Nach dem Draft startete Bühner bei Portland zunächst mit einem Development Contract. Wenige Wochen später wurde dieser in einen Standardvertrag umgewandelt. Seitdem sammelt sie Spiel für Spiel Erfahrungen in der besten Liga der Welt. In 34 Einsätzen kommt sie aktuell auf 6,2 Punkte und 2,1 Rebounds pro Partie.
Teamkollegin und WNBA-Star Satou Sabally fällt aus
Die Heim-WM könnte nun zeigen, wie weit die 22-Jährige sportlich schon ist. Mit 1,86 Metern ist sie keine klassische Größe unter dem Korb, dafür kann sie mehrere Positionen verteidigen und bringt offensiv effizientes Scoring mit.
Eigenschaften, die in einer deutschen Mannschaft gefragt sein dürften, die bei der Heim-WM auf wichtige Spielerinnen verzichten muss. Vor allem der Ausfall von Deutschlands Basketball-Star Satou Sabally wegen einer Gehirnerschütterung verändert die Ausgangslage. Auch die Teilnahme ihrer Schwester Nyara, die 2024 mit New York den WNBA-Titel gewann, steht noch ein Fragezeichen.
Bei der Heim-WM könnte ihre Rolle wachsen
Für Bühner könnte damit eine größere Rolle entstehen. Bühner ist inzwischen die fünfte Deutsche in der WNBA, neben den Sabally-Schwestern, Luisa Geiselsöder und Leonie Fiebich. Sie ist also nicht mehr nur das Talent für die Zukunft. Sie ist bereits Teil dieser Zukunft. Dass sie selbst das vermutlich anders formulieren würde, passt zu ihrer Art. Große Worte über sich selbst sind nicht ihr Ding.
Alex Wilke kennt die schüchterne Frieda Bühner noch aus ihren Anfangszeiten in der Nationalmannschaft: "Frieda kam hier so als Küken rein, aber die kann schon auch einen raushauen", sagt Wilke in der ZDF-Doku "Macherinnen".
Das Küken ist inzwischen WNBA-Spielerin. Und für die deutsche Nationalmannschaft könnte sie bei der Heim-WM zu einer prägenden Spielerin einer neuen Basketball-Generation werden.