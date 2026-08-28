Europa-Pokal: Machbare Aufgaben für Bayer und Hoffenheim

Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim haben in der Ligaphase der Europa League spannende Begegnungen zugelost bekommen. Auf Freiburg wartet in der Conference League ein Leckerbissen.

Die Ligaphase der Europa und Conference League 2026 ist ausgelost. Die genauen Anstoßzeiten werden noch bekannt gegeben. Quelle: imago

Bayer Leverkusen, Finalist vor zwei Jahren, wird in der Europa League unter anderem gegen Olympique Marseille und Red Bull Salzburg spielen. Die TSG Hoffenheim trifft unter anderem mit Sturm Graz auf den Ex-Klub ihres Trainers Ilzer und auf den Conference-League-Sieger Crystal Palace.

In der Conference League wartet auf den SC Freiburg ein echter Leckerbissen. Auswärts muss der Klub zu Trabzonspor mit Mohamed Salah in die Türkei reisen. Zudem spielen die Freiburger unter anderem bei der AS Monaco.

Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag im Grimaldi Forum in Monaco.

Der SC Freiburg hat in der Qualifikation für die Conference League einen Schritt in Richtung Europa gemacht. Gegen den schottischen Club FC Motherwell gewannen die Freiburger 3:1. 21.08.2026 | 0:58 min

Kurios: Bayer und TSG treffen auf die selben Gegner

Bei Bayer und der TSG gibt es große Überschneidungen bei den zugelosten Gegnern. So duellieren sich Leverkusen und Hoffenheim jeweils mit Olympique Lyon, Besiktas Istanbul und OFI Kreta.

Der Spielplan der Europa League wird spätestens am Sonntag veröffentlicht, für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an. Die ersten Partien werden am 16./17. September ausgetragen, die Ligaphase endet am 28. Januar, das Endspiel in Frankfurt findet am 26. Mai 2027 statt.

Die deutschen Gegner im Überblick Leverkusen: Olympique Marseille (H), Olympique Lyon (A), RB Salzburg (H), Dinamo Zagreb (A), NK Celje (H), Lech Posen (A), Besiktas Istanbul (H), OFI Kreta (A)

Hoffenheim: Olympique Lyon (H), Olympiakos Piräus (A), Ferencvaros Budapest (H), RSC Anderlecht (A), Sturm Graz (H), Crystal Palace (A), Besiktas Istanbul (H), OFI Kreta (A)

Freiburg: AS Monaco (A), Panathinaikos Athen (H), Twente Enschede (H), Trabzonspor (A), FC Jablonec (H), FK Kauno Zalgiris (A)

Auch der Conference-League-Spielplan soll spätestens am Sonntag stehen, für alle Teams stehen je drei Heim- und Auswärtsspiele an. Die ersten Partien werden am 15. Oktober ausgetragen, die Ligaphase endet am 17. Dezember. Das Finale findet am 2. Juni 2027 im Besiktas-Park in Istanbul statt.

Die Königsklasse geht wieder los - die Auslosung der Ligaphase ergab jede Menge schwere Gegner für die deutschen Klubs. Sehen Sie hier die Ziehung der Partien im Livestream. 27.08.2026 | 101:21 min

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Quelle: sid