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ZDF-Mittagsmagazin

Misslungene WM-Generalprobe für deutsche Basketballerinnen

Knappe Niederlage gegen Türkei:Misslungener WM-Test für Basketballerinnen

von Kathrin Bräuer

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Basketballerin Olcay Cakir Turgut (Türkei) kämpft gegen Lina Sontag (Deutschland) am 27.08.2026 in Köln.

62:63 gegen die Türkei: Die deutschen Basketballerinen haben im dritten Testpiel die dritte Niederlage erlitten. Schlechtes Omen kurz vor der WM in Berlin. Die Männer gewannen dagegen in der WM-Quali gegen die Niederlande.

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SportBasketball

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