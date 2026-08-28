Misslungene WM-Generalprobe für deutsche Basketballerinnen

Knappe Niederlage gegen Türkei : Misslungener WM-Test für Basketballerinnen

von Kathrin Bräuer 28.08.2026 | 13:33 |

62:63 gegen die Türkei: Die deutschen Basketballerinen haben im dritten Testpiel die dritte Niederlage erlitten. Schlechtes Omen kurz vor der WM in Berlin. Die Männer gewannen dagegen in der WM-Quali gegen die Niederlande.