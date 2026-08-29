Tennis - US Open:Lys: "Gibt wenige Turniere mit so einer Stimmung"
von Jannik Schneider
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Vor ihrem Auftaktmatch bei den US Open wirkt Eva Lys fokussiert, aber entspannt. Die Tennisspielerin sieht sich in der "besten Form in diesem Jahr".
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