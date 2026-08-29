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Tennis - Lys: "Gibt wenige Turniere mit so einer Stimmung"

Tennis - US Open:Lys: "Gibt wenige Turniere mit so einer Stimmung"

von Jannik Schneider

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Tennisspielerin Eva Lys im ZDF-Interview bei den US Open am 29.08.2026.

Vor ihrem Auftaktmatch bei den US Open wirkt Eva Lys fokussiert, aber entspannt. Die Tennisspielerin sieht sich in der "besten Form in diesem Jahr".

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