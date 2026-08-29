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Sport

Hockey-WM der Frauen: Argentinien gewinnt Finale

Sieg im Finale gegen die Niederlande:Argentinien gewinnt Hockey-WM der Frauen

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Argentinien hat die Hockey-WM der Frauen gewonnen. Im Finale in Amstelveen setzten sich Südamerikanerinnen gegen Gastgeber Niederlande durch.

Die argentinischen Spielerinnen feiern nach dem Sieg im Penaltyschießen am 29.08.2026 in Amstelveen.

"Las Leonas" jubeln: Argentinien ist Hockey-Weltmeister der Frauen.

Quelle: Patrick Post / dpa

Die argentinischen Hockey-Frauen haben sich zu Weltmeisterinnen gekürt und die jahrelange Dominanz der Niederlande beendet. In der Arena von Amstelveen bezwangen "Las Leonas" den WM-Co-Gastgeber, der bis dato ungeschlagen ins Finale vorgedrungen war, nach Penalty-Shootout 3:1 - nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden.

Argentinien gewinnt Hockey-WM im Penalty-Shootout

Für den Olympiadritten von Paris ist es das dritte Gold nach 2002 und 2010. Derweil verpasste es Rekordweltmeister Niederlande (neun Titel), den Titel zum dritten Mal in Folge zu verteidigen.

In der Neuauflage des Endspiels von 2022 brachte die 26 Jahre alte Yibbi Jansen (30.) die Olympiasiegerinnen von 2024 nach einer Strafecke zunächst in Führung. 10.345 größtenteils in Orange gekleidete Zuschauer sahen jedoch, wie "Las Leonas" den Serienweltmeister im Anschluss tief in die eigene Hälfte drückten. Schließlich erzwang Victoria Granatto (54.) im vierten Viertel mit ihrem Ausgleich das Penalty-Shootout, in dem Argentinien den psychologischen Vorteil auf seiner Seite hatte.

19.08.2026, Hockey, Frauen-Weltmeisterschaft: Jette Fleschütz im Spiel gegen die USA am Ball

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Die deutschen Hockey-Herren spielen am Sonntag um Gold. Der Titelverteidiger trifft im belgischen Wavre im Endspiel auf Spanien. Durch einen 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen Argentinien war das Team von Bundestrainer André Henning zum insgesamt sechsten Mal in ein WM-Endspiel eingezogen.

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Nachrichten | ZDFheute Update
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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in dem Beitrag "Deutsche Hockey-Frauen: Trost bei WM mit Spiel um Platz 5" am 25.08.2026 um 13:49 Uhr.
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