Hockey-WM der Frauen: Argentinien gewinnt Finale

Argentinien hat die Hockey-WM der Frauen gewonnen. Im Finale in Amstelveen setzten sich Südamerikanerinnen gegen Gastgeber Niederlande durch.

"Las Leonas" jubeln: Argentinien ist Hockey-Weltmeister der Frauen. Quelle: Patrick Post / dpa

Die argentinischen Hockey-Frauen haben sich zu Weltmeisterinnen gekürt und die jahrelange Dominanz der Niederlande beendet. In der Arena von Amstelveen bezwangen "Las Leonas" den WM-Co-Gastgeber, der bis dato ungeschlagen ins Finale vorgedrungen war, nach Penalty-Shootout 3:1 - nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden.

Argentinien gewinnt Hockey-WM im Penalty-Shootout

Für den Olympiadritten von Paris ist es das dritte Gold nach 2002 und 2010. Derweil verpasste es Rekordweltmeister Niederlande (neun Titel), den Titel zum dritten Mal in Folge zu verteidigen.

In der Neuauflage des Endspiels von 2022 brachte die 26 Jahre alte Yibbi Jansen (30.) die Olympiasiegerinnen von 2024 nach einer Strafecke zunächst in Führung. 10.345 größtenteils in Orange gekleidete Zuschauer sahen jedoch, wie "Las Leonas" den Serienweltmeister im Anschluss tief in die eigene Hälfte drückten. Schließlich erzwang Victoria Granatto (54.) im vierten Viertel mit ihrem Ausgleich das Penalty-Shootout, in dem Argentinien den psychologischen Vorteil auf seiner Seite hatte.

Die deutschen Hockey-Frauen sichern sich bei der WM mit dem Sieg über Spanien immerhin das Spiel um Platz 5. Gegner ist dort Indien. 25.08.2026 | 1:55 min

Belgien holt Bronze bei der Hockey-WM der Frauen

Im Spiel um Platz drei hatte sich Belgien zuvor mit einem 1:0 (1:0) gegen Australien Bronze und damit die erste WM-Medaille seit 1978 gesichert. Die deutschen Frauen hatten das Halbfinale mit Platz drei in der Zwischenrunde knapp verpasst und wurden nach der 1:3-Niederlage im Platzierungsspiel gegen Indien Sechste. Am Samstag trennte sich der Deutsche Hockey-Bund von Cheftrainerin Janneke Schopman.

Die deutschen Hockey-Herren spielen am Sonntag um Gold. Der Titelverteidiger trifft im belgischen Wavre im Endspiel auf Spanien. Durch einen 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen Argentinien war das Team von Bundestrainer André Henning zum insgesamt sechsten Mal in ein WM-Endspiel eingezogen.

Nach dem Sieg im Hockey-WM-Halbfinale gegen Argentinien spechen Justus Weigand und Trainer André Henning im ZDF-Interview bei Meili Scheidemann. 28.08.2026 | 6:08 min

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Quelle: SID, dpa