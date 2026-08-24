Hockey-WM der Frauen:Deutschland schlägt Spanien - jetzt geht's um Platz fünf
Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der WM gegen Spanien ihr letztes Spiel der Zwischenrunde gewonnen. Ihr Aus im Titelrennen hatte aber schon vorher festgestanden.
Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Belgien und den Niederlanden die passende Antwort auf den geplatzten Halbfinaltraum geliefert.
Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman gewann das zweite Spiel der Zwischenrunde gegen Spanien 4:1 (2:0). Seit 1998 warten die "Danas" auf eine WM-Medaille, dank des Sieges geht es in diesem Jahr immerhin noch um Platz fünf.
Deutschland im Platzierungsspiel gegen Indien
Zwei Tage nach dem bitteren 1:3 gegen den Weltranglistendritten Belgien trafen Lynn Krings (5.), Sara Strauss (14.), Jette Fleschütz in ihrem 100. Länderspiel (42.) und Lena Micheel (42.) für Deutschland. Der zwischenzeitliche Anschluss Spaniens durch Xantal Gine (41.) blieb eine Randnotiz.
"Nach dem Belgien-Spiel waren wir echt down", sagte Strauss bei MagentaTV: "Wir haben große Ambitionen und sehr viel Potenzial. Wir wollen den fünften Platz, wir wollen das Ding mit einem Sieg abschließen." Am Donnerstag (15 Uhr) trifft Deutschland im Platzierungsspiel auf Indien.