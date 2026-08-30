Welche Art von FIFA braucht der Fußball?: KNVB will Zukunftsgipfel

Der niederländische Fußballverband KNVB ist auf Distanz zu FIFA-Präsident Gianni Infantino gegangen und fordert eine grundlegende Reform des Fußball-Weltverbandes.

FIFA-Präsident Gianni Infantino und KNVB-Präsident Frank Paauw. (Archivbild) Quelle: Isaac Ortiz / firo Sportphoto

Der niederländische Fußballverband KNVB hat sich von FIFA-Präsident Gianni Infantino distanziert - und gleichzeitig einen Anstoß für eine Reform des Weltverbands gegeben.

Wir sind der Ansicht, dass die FIFA ab 2027 eine neue Führung benötigt. Ein neuer Präsident allein genügt jedoch nicht. Auch die Art und Weise, wie die FIFA geführt wird, muss sich ändern. „ Mitteilung des niederländischen Fußballverbands KNVB

KNVB plant Zukunftsgipfel

Dazu will der KNVB einen Zukunftsgipfel in Amsterdam ausrichten. "Für uns muss es in dieser Diskussion um mehr als nur Gianni Infantino gehen. Die entscheidende Frage lautet: Welche Art von FIFA braucht der Fußball? Unser Ziel ist klar: eine starke und glaubwürdige FIFA, die dem Fußball gehört, ihren Mitgliedern dient und den Fußball weltweit weiterentwickelt", schrieb der Verband.

Die UEFA will den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino verklagen. Wegen des WM-Investorendeals bereitet sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor. 27.08.2026 | 0:22 min

Der KNVB nannte konkret drei Verbesserungsvorschläge: eine bessere Gewaltenteilung, einen globalen Fußballkodex, der soziale Aspekte wie Menschenrechte und Fairness stärker berücksichtigt, sowie 90 Prozent der ausschüttungsfähigen Einnahmen, die in den Fußball reinvestiert werden sollen. Das, betonte der KNVB, sollte aber "kein europäischer Plan für den Rest der Welt sein. Wir wollen diese neue Richtung gemeinsam mit den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden und den Konföderationen aus aller Welt entwickeln."

Nach heftigem Gegenwind hat FIFA-Präsident Gianni Infantino bei seinen Investorenplänen für die Fußball-WM die Reißleine gezogen. Der UEFA reicht das aber offensichtlich nicht. 01.08.2026 | 1:15 min

Ceferin bereits informiert

Daher schlagen die Niederländer "einen internationalen Gipfel zur Zukunft der FIFA vor". Schließlich müsse erst festgelegt werden, "welche Art von FIFA wir wollen. Erst dann können wir die Führungskräfte identifizieren, die diesen Wandel umsetzen können". Wer der Einladung zur Diskussion folgen wird, ist noch offen. Der KNVB wies aber darauf hin, seine Vision bereits UEFA-Präsident Aleksander Ceferin mitgeteilt zu haben.

FIFA-Chef Gianni Infantino erhält vom Top-Management des Weltverbandes Rückendeckung. Die UEFA derweil hält an ihrer Boykottdrohung fest. 06.08.2026 | 1:11 min

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID