Fähre vor Nordzypern gekentert - Behörden melden sieben Tote

Nach dem Kentern einer Fähre vor der Küste Nordzyperns sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. An Bord befanden sich nach Regierungsangaben mehr als 260 Menschen.

Vor der Küste Nordzyperns ist eine Fähre mit rund 270 Passagieren auf ihrem Weg in die Türkei gekentert. Die Rettungs- und Sucharbeiten laufen. 30.08.2026 | 0:24 min

Bei einem Fährunfall vor der Insel Nordzypern sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte suchten noch nach 23 Personen, sagte der nordzyprische Präsident Tufan Erhürman dem Sender CNN Türk. 237 Passagiere seien gerettet worden.

An Bord der Fähre befanden sich nach Angaben des Regierungschefs, Ünal Üstel, 267 Menschen.

Schiff war auf dem Weg nach Mersin

Das Schiff war den Behörden zufolge kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia (türkisch: Girne) gekentert. Es war auf dem Weg nach Taşucu in der türkischen Provinz Mersin. Dem nordzyprischen Verkehrsminister Erhan Arikli zufolge drang Wasser in die Fähre ein, und es wurde ein Notruf abgesetzt.

Die Fähre war auf dem Weg von Girne auf Nordzypern nach Taşucu in der Türkei. Quelle: ZDF

Videoaufnahmen zeigten Menschen mit Schwimmwesten, die im Wasser rund um das gekenterte Schiff treiben. Welchem Unternehmen die Fähre gehört, war zunächst nicht bekannt.

Die Türkei hatte 1974 den Norden Zyperns besetzt. Die Türkische Republik Nordzypern erklärte im Jahr 1983 ihre Unabhängigkeit, wird aber nur von der Türkei anerkannt, die dort heute etwa 30.000 Soldaten stationiert hat. Alle anderen Staaten betrachten die Republik Zypern im Süden als einzig legitimen Staat auf der Insel.

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Quelle: dpa, AFP, AP