Basketball-Frauen: Marie Gülich ist fit für die WM in Berlin

Die Kapitänin der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist rechtzeitig zur WM wieder fit. Mit ihrem Team will Marie Gülich den positiven Trend der vergangenen Jahre fortsetzen.

Gülich: "Als ich auf dem Feld war, hat es 'klick' gemacht"

Marie Gülich ist die Kapitänin des deutschen Basketball-Nationalteams der Frauen. Kurz vor dem Start der WM in Deutschland spricht sie mit Jochen Breyer über die Entwicklung ihres Sports. 29.08.2026 | 11:46 min

Drei Testspiele, drei Niederlagen: Das klingt nicht, als sei die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen bereit für die Weltmeisterschaft in Berlin. Doch Marie Gülich gibt Entwarnung: "Testspiele sind dafür da, den Rhythmus zu finden, wieder zusammenzufinden", sagte die Kapitänin im aktuellen sportstudio. "Es ist besser, die Fehler jetzt zu machen, dann lernt man daraus."

Die 32-Jährige ist rechtzeitig wieder fit geworden, um ihr Team bei der Heim-WM anzuführen, fast 15 Monate, nachdem sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Und jetzt, da es für die DBB-Auswahl am nächsten Freitag mit dem Spiel gegen Vizeeuropameister Spanien losgeht, durchlaufe sie eine Achterbahnfahrt, erzählte sie im Gespräch mit Moderator Jochen Breyer.

Vor dem Comeback war ich aufgeregt, aber als ich auf dem Feld war, hat es "klick" gemacht. „ Marie Gülich, Kapitänin der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Der Puls sei hoch, "aber auf eine gute Art und Weise."

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Gülich lobt "beste und tiefste Mannschaft"

Gülichs Comeback vor zwei Wochen war umso wichtiger, als Satou Sabally, einer der Stars der US-amerikanischen Profiliga WNBA wegen einer Gehirnerschütterung ausfällt. "Dass sie in ihrer Heimatstadt nicht dabei sein kann, tut mir sehr leid für sie", sagte Gülich. "Und uns als Team tut es weh, weil sie eine Persönlichkeit mit viel Energie ist."

Gleichwohl stimmt sie der These von Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki zu, es handele sich "um die beste und tiefste Mannschaft", die der deutsche Frauenbasketball je gehabt habe. Viele Kadermitglieder stünden am Anfang ihrer Karriere und spielten trotzdem schon auf dem höchsten Niveau. "Man merkt ihnen die Erfahrung, das Selbstbewusstsein an."

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DBB-Auswahl so gut wie seit 1997 nicht mehr

Sie selbst habe in jungen Jahren allenfalls ihre älteren Mitspielerinnen als Vorbilder gehabt, erst mit 21 Jahren auf dem College entdeckte sie andere Basketballerinnen, an denen sie sich orientierte. "Ich finde es sehr cool, dass wir jetzt die Vorbilder für Mädchen in Deutschland sind."

Ich wünsche mir, dass jüngere Generationen nachkommen, dass Mädchen Lust haben, Basketball zu spielen. „ Marie Gülich, Kapitänin der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Bei den Olympischen Spielen in Paris erreichte die DBB-Auswahl das Viertelfinale, ein Jahr später folgte der fünfte Platz bei der Europameisterschaft - so gut wie seit 1997 nicht mehr. Als eine Grundlage dieses Aufschwungs nannte Gülich im sportstudio die auf Betreiben der Spielerinnen veränderten Strukturen rund um die Mannschaft: "Wir wollen Strukturen, die uns helfen, erfolgreich zu sein, weil wir wissen, dass wir Potenzial haben."

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Zum Beispiel ein Trainingslager im Sommer "und nicht nur drei Tage Training, um uns dann für eine EM zu qualifizieren". Oder den Leistungssport so attraktiv zu gestalten, dass auch Mädchen dort ankommen könnten.

Trainer nennt Kapitänin "Thermometer und emotionaler Rückhalt"

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft fühlt Marie Gülich sich physisch so fit wie noch nie, erzählte sie Jochen Breyer. "Mental muss ich wieder in den Rhythmus kommen und meinem Körper vertrauen." Bundestrainer Olaf Lange nennt seine Kapitänin "unser Thermometer und emotionalen Rückhalt. Wenn wir was brauchen, erhöht sie die Temperatur." Zu ihren Stärken, sagt sie selbst, gehöre ihr gutes Gespür für Menschen, zu wissen, "wann einer einen Push oder eine Ansage brauche."

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Breyers Frage, ob eine deutsche Medaille in Berlin realistisch sei, wich die Kapitänin aus. "Niemand geht in ein solches Turnier und sagt, er wolle keine Medaille. Aber dazu gehören so viele Dinge, auch Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Aber der Prozess zählt. Tag für Tag."

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