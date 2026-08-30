Beim traditionellen ISTAF-Meeting in Berlin haben Leo Neugebauer und Emil Agyekum begeistert. Auch andere deutsche Athleten überzeugten.

Beim Berliner Begeisterte die Mengen in Berlin: Zehnkampf-Welt- und Europameister Leo Neugebauer. 30.08.2026 | 0:46 min

Welt- und Europameister Leo Neugebauer hat im ungewöhnlichen Dreikampf beim ISTAF in Berlin Nervenstärke bewiesen und sich den Sieg gesichert. Der 26-Jährige gewann beim traditionellen Leichtathletik-Meeting in der Hauptstadt nach 100 Metern, dem Diskuswerfen und den abschließenden 1.500 Metern vor Amadeus Gräber und Niklas Kaul, der im EM-Zehnkampf in Birmingham vor gut zwei Wochen Zweiter wurde.

Neugebauer startete mit 10,91 Sekunden in den Wettkampf. Zur Zitterpartie entwickelte sich das Diskuswerfen, nachdem die ersten beiden Versuche ungültig waren. Im dritten und letzten Durchgang schleuderte Neugebauer das Gerät aber auf starke 58,54 Meter und sorgte somit für die Vorentscheidung.

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Vor den abschließenden 1.500 Metern wurden die Punktabstände in Zeitabstände umgerechnet und der Lauf ähnlich wie bei der Nordischen Kombination als Verfolgung ausgetragen. In der für ihn ungeliebten Disziplin erreichte Neugebauer souverän als Erster das Ziel. Gräber und Kaul hingegen lieferten sich ein packendes Foto-Finish.

Agyekum und Krause gewinnen ebenfalls

Auch Emil Agyekum feierte einen Sieg. Über 400 Meter Hürden setzte sich der 27-Jährige vor Owe Fischer-Breiholz durch und qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr. Der deutsche Rekordhalter lief 48,18 Sekunden, Fischer-Breiholz kam in 49,03 Sekunden ins Ziel. Dritter wurde der Brite Alastair Chalmers.

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Ebenso jubeln durfte Europameisterin Gesa Krause. Über 2000 Meter Hindernis gewann die Deutsche in 5:56:80 Minuten vor Olivia Gürth, die in Birmingham Bronze über die 3000 Meter Hindernis gewonnen hatte.

Weber fast mit 90-Meter-Wurf

Auch Speerwurf-Europameister ließ die Arena in Berlin kochen. In seinem letzten Versuch schleuderte er den Speer auf 89,54 Meter und verpasste damit die magische 90-Meter-Marke nur hauchzart.

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Zum Sieg über die Konkurrenz reichte die Weite dennoch locker. Er gewann vor Anderson Peters aus Grenada (83,32 Meter) und Marc Anthony Minichello aus den USA (83,28 Meter). Nick Thumm, der in Birmingham noch EM-Silber holte, wurde mit 83,10 Metern Vierter.

Mabry auf dem Podest

Paris-Olympiasiegerin Yemisi Mabry schaffte es auch wieder auf das Podest. Die Kugelstoßerin von der MTG Mannheim zeigte sich zwei Wochen nach der EM in Birmingham weiterhin in stabiler Verfassung, konnte der US-Amerikanerin Chase Jackson jedoch nicht gefährlich werden und belegte den dritten Rang.

Jackson brach bereits im ersten Versuch den 42 Jahre alten Meeting-Rekord und verbesserte zugleich ihre persönliche Bestleistung auf 21,02 Meter. Die Konkurrenz bewegte sich am Sonntag in einer anderen Klasse. Platz zwei ging an die Kanadierin Sarah Mitton (20,10 Meter), Mabry folgte mit 19,73 Metern dahinter.

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Farken muss sich nur Myers geschlagen geben

1.500-Meter-Läufer Robert Farken rannte in 3:31,73 Minuten hinter dem Australier Cameron Myers (3:30,96) auf dem zweiten Platz ins Ziel.

Im Diskuswurf der Frauen wurde die zweimalige Olympiasiegerin Valarie Sion aus den USA ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie schleuderte das Gerät auf 67,89 Meter. Zweite und damit beste Deutsche wurde überraschend Leia Braunagel mit 64,60 Metern.

Vizeeuropameisterin Shanice Craft belegte Rang drei mit 61,61 Metern. Sie blieb aber genauso wie Kristin Pudenz als Vierte (61,30 Meter) und Marike Steinacker als Fünfte (59,86 Meter) unter den Möglichkeiten.

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Quelle: SID, dpa