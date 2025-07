Biografie

Niklas Kaul wurde 1998 in Mainz geboren. In seiner Jugend spielte er auch Handball, fokussierte sich dann aber bald auf den Zehnkampf. In jungen Jahren konnte Kaul bereits mehrere Goldmedaillen bei Junioren-Welt- und Europameisterschaften. Mit 21 Jahren triumphierte er 2019 dann bei der WM in Doha und krönte sich zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte des Zehnkampfs. Ein weiterer Karrierehöhepunkt war sein Sieg bei der Europameisterschaft 2022 in München.