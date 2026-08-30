Die deutschen Hockey-Männer sind wieder Weltmeister. Im Finale gegen Spanien setzte sich Deutschland mit 1:0 (0:0) durch.

Der deutsche Feldhockeyspieler Michel Struthoff jubelt beim WM-Finale gegen Spanien im belgischen Wavre Quelle: IMAGO / Belga

Titel verteidigt, Geschichte geschrieben: Die deutschen Hockey-Männer haben erneut den WM-Thron erklommen. Das Team von Bundestrainer André Henning bezwang am Sonntag im Finale Spanien mit 1:0 (0:0). Dreieinhalb Jahre nach dem Coup von Bhubaneswar krönte sich Deutschland damit im belgischen Wavre abermals zum Weltmeister und zog mit dem vierten WM-Triumph mit Rekordsieger Pakistan gleich.

Michel Struthoff (44.) traf für das DHB-Team und machte nach dem Titeldoppelschlag von 2002 und 2006 den zweiten Back-to-Back-Erfolg Deutschlands perfekt - das war bei den Männern zuvor noch keiner Nation gelungen. Die Spanier schlossen das Turnier mit ihrer ersten WM-Medaille seit Bronze im Jahr 2006 ab, zum Sieg reichte es dieses Mal aber nicht.

Henning vor Finale: "Das wird richtig eklig"

In der Zwischenrunde hatte das Team von Trainer Max Caldas der deutschen Mannschaft um Kapitän Tom Grambusch die einzige Niederlage (1:2) im Turnierverlauf zugefügt. Auch den Gold-Traum von Olympiasieger Niederlande, der im Spiel um Bronze Argentinien (1:2) unterlag, hatten die Spanier im Halbfinale platzen lassen.

Trainer Henning hatte sich vom Finaleinzug des unbequemen Gegners nicht überrascht gezeigt und prophezeit: "Das wird richtig eklig." Doch das DHB-Team, das mit dem Weltmeisterkader von 2023 nicht mehr viel gemein hat, hatte auf das Endspiel gebrannt und war nach dem Willenssieg im Halbfinale gegen Argentinien (2:1) mit Selbstvertrauen in das erneute Duell gestartet.

Deutschland macht von Anfang an Druck

Am Ende werde es "auch eine mentale Frage sein", hatte Grambusch, der bereits beim vergangenen Triumph 2023 in Indien dabeigewesen war, betont: "Wir werden jedenfalls bestens vorbereitet sein und alles reinlegen."

Erst Niederlage gegen Spanien, dann Sieg über Australien: Die deutschen Hockey-Männer stehen im WM-Halbfinale. Unter Druck "blüht die Mannschaft richtig auf", sagt Bundestrainer André Henning. 24.08.2026 | 3:36 min

Das Team ließ den Worten seines Kapitäns Taten folgen und machte in der Belfius Hockey Arena von Beginn an Druck. Hugo von Montgelas holte nach nicht einmal zwei Minuten die erste Strafecke heraus, doch Benedikt Schwarzhaupt scheiterte an Torhüter Luis Calzado.

Leidenschaftliche Abwehr hält Spanier fern

Hinten verteidigte die deutsche Mannschaft leidenschaftlich und kam immer wieder in Kontersituationen, die sie aber nicht nutzen konnte. Spanien kam nun häufiger in den Schusskreis, doch DHB-Keeper Jean Danneberg zeigte sich hellwach und hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel.

Nach der Niederlage gegen Spanien zum Start in die Zwischenrunde haben die deutschen Hockey-Männer bei der WM geliefert. Nach dem 4:2 gegen Australien stehen sie im Halbfinale. 24.08.2026 | 1:20 min

Auch nach der Halbzeitpause erwischten die Iberer den besseren Start in die Partie. Deutschland wurde passiver, hielt zunächst weiter dagegen. Mitten in der dominanten Phase der Spanier schlug jedoch Struthoff zu.

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