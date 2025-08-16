Hockey-EM: DHB-Männer sind Europameister

Endspiel-Krimi bei der Hockey-Europameisterschaft. Im Endspiel gegen die Niederlande holt das DHB-Team einen Rückstand auf und sichert sich im Shootout den Titel.

Joep de Mol und Gonzalo Peillat beim Spiel Niederlande gegen Deutschland. Quelle: Imago

Zwölf Jahre des Wartens sind vorbei, der Dauerrivale ist endlich geschlagen: Die deutschen Hockey-Männer haben sich auf heimischem Boden zum Europameister gekrönt. Im Finalkrimi von Mönchengladbach bewies der Weltmeister erneut seine Comeback-Qualitäten und siegte im Shootout mit 4:1 gegen die Niederlande, nach 60 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden.

Prinz mit entscheidendem Tor im Shootout

Ein Jahr nach der bitteren Finalpleite bei Olympia in Paris triumphierte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) damit wieder in einem Endspiel gegen den Nachbarn. Erst im letzten Viertel sorgte Justus Weigand für den umjubelten Ausgleich (46.), im Penaltyschießen behielt das Team von Bundestrainer André Henning dann die Nerven. Der entscheidende Treffer gelang Thies Prinz.

Mit dem insgesamt neunten Triumph halten die Rekordsieger auch den großen Rivalen auf Distanz (sieben Titel), das Tor durch Tijmen Reyenga (26.) war nicht genug für die Niederlande. Bronze sicherte sich Spanien nach einem 2:0 gegen Frankreich. Der letzte deutsche Em-Titel datierte von 2013.

Kleine Revanche für Olympia geglückt

Zumindest die kleine Revanche gegen Oranje ist so nun endlich geglückt: Im Olympiafinale 2024 behielten die Niederlande in einem hitzigen Duell noch die Oberhand, auch bei den Europameisterschaften 2021 und 2015 hatte es Endspielpleiten für die deutsche Auswahl gesetzt.

Die Brüder Mats und Tom Grambusch greifen bei der Heim-EM nach dem Titel. Im Interview verraten sie, wie sie sich auch abseits des Platzes ergänzen. 13.08.2025 | 3:01 min

Auch für Kapitän Mats Grambusch schließt sich mit dem Titel in seiner Heimatstadt ein Kreis: Als einziger Spieler im Kader krönte er sich bereits bei seiner Turnierpremiere 2013 zum Europameister, in seinem Abschiedsspiel für den DHB steht er nun erneut ganz oben.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel