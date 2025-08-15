Hockey-EM: DHB-Frauen mit Penalty-Sieg ins Finale

Mit einem knappen Zittersieg nach Penalty-Schießen sind die Danas ins Finale der Hockey-EM eingezogen. Dort treffen die deutschen Hockey-Frauen auf Titelverteidiger Niederlande.

Verteidigten bis kurz vor Schluss ein 1:0: die Danas Quelle: Imago

Der Titeltraum lebt, die Revanche ist geglückt: Die deutschen Hockey-Frauen haben sich bei der EM in Mönchengladbach dank großer Nervenstärke ins Finale gekämpft. Das Team von Bundestrainer Janneke Schopman bezwang Belgien in der Vorschlussrunde 3:2 im Shootout, nach 60 Minuten hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Schön war's nicht das Spiel gegen Irland. Immerhin stehen die deutschen Hockey-Damen nach dem 0:0 im EM-Halbfinale. Bedanken dürfen sie sich dafür bei Torhüterin Julia Sonntag. 14.08.2025 | 1:20 min

Finalgegner sind die Niederlande

Für den ersten Triumph seit 2013 braucht es im Finale am Sonntag (17 Uhr/MagentaSport) nun eine Überraschung gegen die Niederlande, gegen die es in der Vorrunde eine klare Niederlage gesetzt hatte.

Kapitänin Linnea Weidemann, Bundestrainerin Janneke Schopmann, Lena Micheel und Selin Oruz nach dem 1:5 bei der Hockey-EM gegen die Niederlande im Interview. 12.08.2025 | 9:18 min

Ines Wanner (3.) brachte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der Anfangsphase in Führung. Im letzten Viertel kamen die Belgierinnen, die sich beim EM-Turnier vor zwei Jahren an derselben Stelle ebenfalls im Halbfinale noch 1:0 durchgesetzt hatten, durch Alix Gerniers (50.) zurück. Im Shootout bewies das Team um Torhüterin Julia Sonntag schließlich Kaltschnäuzigkeit.

Doppel-Gold für DHB-Teams möglich

Nach dem Titel 2013 im belgischen Boom peilt Schopmans Mannschaft nun den dritten EM-Sieg an, gegen die Heimat der niederländischen Bundestrainerin kann sogar der goldene Doppelschlag gelingen: Beide Nationen messen sich auch im Endspiel der Männer (Samstag/18 Uhr/MagentaSport).

Gegen den Dominator, der mit WM- und EM-Gold die zwei größten Titel hält und in Paris auch Olympia-Gold gewann, setzte es für die DHB-Frauen allerdings schon in der Vorrunde eine herbe 1:5-Klatsche.

Die deutschen Hockey-Männer stehen im Finale der Heim-EM in Mönchengladbach. Die DHB-Auswahl gewann das Halbfinale gegen Spanien mit 4:1. 14.08.2025 | 1:01 min

Zuschauer peitschen Danas nach vorn

Angetrieben von den 5.000 bestens aufgelegten Zuschauern suchte die DHB-Auswahl auf dem blauen Kunstrasen sofort den Weg nach vorne - schließlich müsse die Mannschaft sich "trauen, nach vorne zu spielen", hatte Schopman nach Ende einer durchwachsenen Gruppenphase noch bei MagentaSport gefordert.

Mit Erfolg: Gleich die erste Strafecke brachte die frühe Führung, "Major Tom" schallte durch den Hockeypark. "Völlig losgelöst" ging es dann auch im Anschluss weiter, allerdings auf beiden Seiten: Die Belgierinnen pressten, aus der Umklammerung des Gegners löste sich die DHB-Auswahl aber immer wieder mit zielgenauen Kontern.

Spannende Schlussphase endet im Shootout

Sophia Schwabe verpasste das 2:0 noch freistehend vor der belgischen Schlussfrau (41.). In der Folge nutzten die Belgierinnen eine lange deutsche Unterzahlphase nach einer Gelben Karte gegen Hanna Carina Granitzki zum Ausgleich. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase - mit der Entscheidung im Shootout.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel