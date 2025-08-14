Hockey-EM in Mönchengladbach: DHB-Männer stehen im Finale

Die deutschen Hockey-Männer stehen im Finale der Heim-EM in Mönchengladbach. Die DHB-Auswahl besiegte Spanien im Halbfinale mit 4:1. Im Endspiel warten die Niederlande.

Die deutschen Hockey-Männer stehen im Finale der Heim-EM in Mönchengladbach. Die DHB-Auswahl gewann das Halbfinale gegen Spanien mit 4:1.

Die deutschen Hockey-Männer greifen bei der EM im eigenen Land nach dem Titel. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich im Halbfinale von Mönchengladbach nach einem Traumstart mit 4:1 (2:1) gegen Angstgegner Spanien durch.

Gonzalo Peillat (1.) und Kapitän Mats Grambusch (11.) sorgten für einen Blitzstart des DHB-Teams. Spanien verkürzte durch José Basterra (27.) vor der Halbzeitpause. Thies Prinz brachte die deutsche Mannschaft im Schlussviertel (48.) wieder mit zwei Toren Vorsprung voran, erneut Peillat erhöhte kurz vor Schluss zum 4:1 (56.).

Torloses Remis gegen Irland : Hockey-Frauen erreichen EM-Halbfinale Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Halbfinale erreicht. Der DHB-Auswahl reichte im letzten Gruppenspiel ein torloses Remis gegen Irland. mit Video

Neuauflage des olympischen Gold-Duells

Im Endspiel am Samstag (18 Uhr) trifft die DHB-Auswahl auf Titelverteidiger Niederlande. Der Topfavorit setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Frankreich mit 3:1 (1:0) durch.

Das Final-Duell der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande ist eine Wiederauflage des Endspiels der Olympischen Spiele in Paris, bei dem die deutsche Auswahl mit 1:3 im Penaltyschießen das Nachsehen hatte.

DHB-Frauen im Halbfinale gegen Belgien gefordert

Deutschlands Hockey-Männer sind mit acht gewonnenen Titeln EM-Rekordsieger. Die DHB-Frauen spielen am Freitag (19.30 Uhr live) im Halbfinale gegen die favorisierten Belgierinnen ebenfalls um den Einzug ins Endspiel. Das zweite Halbfinale der Frauen bestreiten zuvor (17 Uhr) Topfavorit Niederlande und Spanien.

Schön war's nicht das Spiel gegen Irland. Immerhin stehen die deutschen Hockey-Damen nach dem 0:0 im EM-Halbfinale. Bedanken dürfen sie sich dafür bei Torhüterin Julia Sonntag. 14.08.2025 | 1:20 min

