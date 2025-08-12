Hockey-EM: DHB-Herren stürmen mit Kantersieg ins Halbfinale

Ein Blitzstart, schöne Tore - und am Ende wird es zweistellig. EM-Rekordsieger Deutschland steht erneut im Halbfinale der Hockey-EM. Dort wartet ein unangenehmer Gegner.

Die DHB-Herren stehen bei der Heim-EM im Halbfinale. Quelle: dpa

Die deutschen Hockey-Herren haben mit ihrer bislang besten Turnierleistung das Halbfinale der Europameisterschaft als Gruppenerster erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Polen souverän mit 10:0 durch und sicherte sich mit sieben Punkten die Tabellenführung vor Frankreich.

Im Halbfinale trifft Deutschland am Donnerstag (20 Uhr) auf Spanien. Der zweimalige Europameister sicherte sich gegen Belgien das Ticket für die Vorschlussrunde.

Hockey-Bundestrainer André Henning im Interview nach der Partie Deutschland - Polen. 12.08.2025 | 4:18 min

Die Franzosen kamen zuvor mit einem 3:2 gegen England zu einem historischen Erfolg und zogen erstmals seit 55 Jahren in ein EM-Halbfinale ein. Dort treffen sie am Donnerstag (17 Uhr) auf Titelverteidiger und Olympiasieger Niederlande.

Torflut im Hockey-Park von Mönchengladbach

Im Mönchengladbacher Hockey-Park erzielten Mats Grambusch (2. Minute), Thies Prinz (9./12.), Raphael Hartkopf (15./29./42.), Gonzalo Peillat (30./59.) an seinem 33. Geburtstag sowie Malte Hellwig (54.) und Justus Weigand (58.) die Treffer.

Die deutschen Hockey-Herren bleiben bei der EM im Rennen um einen Platz im Halbfinale. Gegen England haben sie dank einer Strafecke von Gonzalo Peillat (52.) ein 1:1 gerettet. 10.08.2025 | 0:53 min

Die polnische Mannschaft beendet das Turnier punktlos als Gruppenletzter. 10:0 hatte eine deutsche Mannschaft 1978 schon einmal gegen Gibraltar gewonnen.

Hennings Team war gegegen den Weltranglisten-25. sofort im Spiel. Bereits nach 72 Sekunden traf Kapitän Grambusch zum 1:0. Für den gebürtigen Gladbacher war es der erste Turniertreffer. Den zweiten bereitete er vor für Prinz, der per Doppelpack auf 3:0 erhöhte.

Kommt es zum Klassiker gegen die Niederlande?

Hartkopf traf noch im ersten Viertel zum 4:0 und steuerte noch zwei Tore bei. Sehenswerte Treffer, gelungene Kombination und viel Spielfreude präsentierte der Weltmeister vor eigenem Publikum und unterstrich seine Titelambitionen.

Mit einem erfolgreichen Halbfinale könnte es dann am Samstag zum Klassiker und Traumfinale gegen die Niederlande kommen.

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach einen heftigen Dämpfer erlitten. Die DHB-Auswahl unterlag Olympiasieger Niederlande 1:5 (1:4). 12.08.2025 | 1:21 min

