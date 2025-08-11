Hockey-EM: DHB-Frauen gegen Niederlande chancenlos

Zweites Spiel, erste Niederlage: Die deutschen Hockey-Spielerinnen unterliegen bei der EM gegen die Niederlande mit 1:5. Am Mittwoch geht es jetzt ums Halbfinale.

Für Sophia Schwabe (rechts) und die DHB-Frauen ist gegen die übermächtigen Niederländerinnen nichts zu holen. Quelle: dpa

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach einen heftigen Dämpfer erlitten. Das defensiv anfällige Team von Bundestrainerin Janneke Schopman unterlag Olympiasieger Niederlande nach einem kapitalen Fehlstart 1:5 (1:4).

Am Mittwoch spielen die DHB-Frauen nach der ersten Turnierniederlage nun gegen Irland (20 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale.

DHB-Team nach 35 Sekunden schon hinten

Nach bereits 35 Sekunden lief die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes durch den Treffer von Freeke Moes einem Rückstand hinterher. Ohne die verletzten Sonja Zimmermann (Oberschenkel) und Felicia Wiedermann (Knie) fehlte dem Olympia-Vierten vor allem die Ordnung in der Abwehr, Frédérique Matla (10.) und Pien Sanders (13.) bauten die Führung für die Rekordsiegerinnen noch im ersten Viertel auf 3:0 aus.

Nach dem gelungenen Start in die Heim-EM gegen Frankreich (4:1) hatten die DHB-Frauen auf eine Überraschung geschielt, der Fehlstart und auch die verletzungsbedingten Rückschläge machten die Hoffnung auf eine enge Partie aber früh zunichte.

Niederlande bauen imposante Serie weiter aus

Die Niederlande, die nun seit 22 EM-Spielen in Folge ungeschlagen sind, dominierten und erhöhten im weiteren Spielverlauf durch Sanders (24.) und Marijn Veen (54.). Deutschland kam im Anschluss an eine Strafecke durch Lena Micheel (19.) nur zum Ehrentreffer.

Deutschland (3 Punkte) benötigt nun einen Sieg gegen die Irinnen (0), um im Fernduell der Gruppe A mit Frankreich (3) sicher das Ticket für das Halbfinale zu lösen. Die ersten zwei Teams der beiden Vierergruppen erreichen die Vorschlussrunde. Die Niederlande (6) haben auf dem Weg zu ihrem 13. EM-Triumph das Weiterkommen sicher.

