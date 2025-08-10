Hockey-EM: DHB-Männer nur remis gegen England

Die deutschen Hockey-Männer haben den zweiten Sieg bei der EM in Mönchengladbach verpasst. Gegen England reichte es nach Rückstand diesmal nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Die deutschen Hockey-Herren bleiben bei der EM im Rennen um einen Platz im Halbfinale. Gegen England haben sie dank einer Strafecke von Gonzalo Peillat (52.) ein 1:1 gerettet. 10.08.2025 | 0:53 min

Kleiner Dämpfer auf dem Weg zum erhofften EM-Titel: Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Vorrunde verpasst. Nach dem knappen Auftaktsieg gegen Frankreich reichte es für den Weltmeister von 2023 gegen England nach einer zähen Partie nur zu einem 1:1 (0:0).

Wir haben uns lange schwer getan, uns die Zähne ausgebissen. Es war mir am Anfang etwas zu verhalten, aber wir hatten am Ende mehr Chancen und mehr Ecken und waren zumindest näher am Sieg. „ André Henning, Hockey-Bundestrainer

James Gall (45.) brachte den Weltranglistenvierten aus England im dritten Viertel in Führung. Den Ausgleich für die Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB) erzielte Strafecken-Experte Gonzalo Peillat (52.). Im dritten Gruppenspiel trifft die DHB-Auswahl am Dienstag auf Außenseiter Polen (19.30 Uhr/MagentaSport) und kann dort den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat gegen England Unentschieden gespielt. Die deutschen Stimmen nach dem Spiel bei ZDF-Reporter Peter Arnold. 10.08.2025 | 5:58 min

DHB-Team liefert sich kampfbetonte Partie

In der ausgeglichenen ersten Hälfte blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Die beste Gelegenheit vergab der Gladbacher Lokalmatador und Kapitän Mats Grambusch (19.), dessen Rückhandschuss aus sehr guter Position noch geblockt wurde.

"Mut" zu besserem "Zusammenspiel", forderte Henning in der Halbzeitpause ein, doch der Silbermedaillengewinner von Paris biss sich an der englischen Manndeckung zunächst weiter die Zähne aus. Der erste Treffer fiel folglich auf der Gegenseite - nach einem sehr sehenswerten Rückhand-Abschluss von Gall. Anschließend nutzte Experte Peillat endlich eine der zahlreichen deutschen Strafecken zum Ausgleich.

Drei Tore in fünf Minuten: Die deutschen Hockey-Männer machen im EM-Auftaktspiel gegen Frankreich aus einem 0:2 einen 3:2-Sieg. 09.08.2025 | 0:53 min

Letzter EM-Titel vor zwölf Jahren

Deutschland will nach langer Wartezeit endlich wieder zurück auf den EM-Thron. Das gelang zuletzt 2013. Bei der jüngsten Ausgabe des Turniers vor zwei Jahren - ebenfalls in Mönchengladbach - reichte es nur zu einem enttäuschenden vierten Rang.

Am Freitag beginnt die Hockey-EM in Mönchengladbach. Die deutschen Frauen starten mit dem Spiel gegen Frankreich. Mit Rückendeckung der Fans soll es eine Medaille werden - am besten das Finale. 07.08.2025 | 1:45 min

Für die deutschen Frauen geht es nach dem erfolgreichen Auftakt (4:1 über Frankreich) am Montag mit einem absoluten Klassiker weiter - um 20.30 Uhr (MagentaSport) heißt der Gegner Niederlande.

