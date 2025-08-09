Hockey-EM: Deutsche Frauen starten mit klarem Sieg

Die deutschen Hockey-Frauen legen bei der EM einen Traumstart hin. Beim 4:1 gegen Frankreich trumpft das Team besonders in der ersten Halbzeit auf.

Jubel über das Tor von Lena Micheel zum 3:0. Quelle: IMAGO / Axel Kaste

Die deutschen Hockey-Frauen sind fulminant in die EM gestartet. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman gewann in Mönchengladbach gegen Frankreich mit 4:1 (4:0) und machte damit den ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Deutsche Frauen schon zur Halbzeit klar vorne

Die DHB-Frauen dominierten von Beginn an das Spiel und überrumpelten zum Ende des ersten Viertels die Französinnen mit einem Doppelschlag durch Sara Strauss (13.) und Sophia Schwabe (15.).

Auch im zweiten Abschnitt schlug Deutschland dann doppelt zu. Zunächst musste Lena Micheel (22.) den Ball nur noch im leeren Tor unterbringen, zwei Minuten später sorgte dann Schwabe mit ihrem zweiten Treffer zum 4:0 für einen beruhigenden Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Französinnen durch Eve Verzura (43.) der Anschlusstreffer.

Am Freitag beginnt die Hockey-EM in Mönchengladbach. Die deutschen Frauen starten mit dem Spiel gegen Frankreich. Mit Rückendeckung der Fans soll es eine Medaille werden - am besten das Finale. 07.08.2025 | 1:45 min

Im zweiten Spiel der Gruppe A gewannen die Niederlande gegen Irland mit 2:0 (1:0). Die Niederländerinnen sind am Montag um 20:30 Uhr (MagentaSport) die nächsten Gegnerinnen der Deutschen.

