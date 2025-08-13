Hockey-Frauen erreichen EM-Halbfinale

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Halbfinale erreicht. Der DHB-Auswahl reichte im letzten Gruppenspiel ein torloses Remis gegen Irland.

Deutschlands Jette Fleschütz und Irlands Katie McKee kämpfen um den Ball. Quelle: dpa | Federico Gambarini

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Halbfinale erreicht. Dem Team von Bundestrainerin Janneke Schopman reichte im entscheidenden Duell gegen Irland ein 0:0, um als Gruppenzweiter hinter den Niederlanden die K.o.-Runde zu erreichen. In der Vorschlussrunde trifft der Olympia-Vierte am Freitag (20 Uhr) auf Belgien.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) tat sich am Mittwochabend bei rund 30 Grad gegen disziplinierte Irinnen enorm schwer. Im ersten Viertel bewahrte Torhüterin Julia Sonntag ihr Team mit einem gehaltenen Siebenmeter vor dem Rückstand (9.), auch anschließend musste Deutschland einige brenzlige Situationen überstehen. Offensiv blieben die "Danas" weitgehend harmlos.

DHB-Frauen vermeiden historisches Aus

"Es ist nicht alles rund gelaufen", sagte Nationalspielerin Sonja Zimmermann bei MagentaSport. Es habe einiges gefehlt, "dementsprechend geben wir uns mit dem 0:0 nicht zufrieden". Das Halbfinale gegen die Belgierinnen werde eine "sehr große Herausforderung". Kapitänin Lisa Nolte ergänzte selbstkritisch:

Wir können viel besser Hockey spielen, als wir es heute getan haben. „ Kapitänin Lisa Nolte

Nach dem 4:1-Auftaktsieg über Frankreich und der 1:5-Klatsche gegen die Niederlande hätte gegen Irland eine Niederlage mit zwei Toren Differenz das historische Aus für Deutschland bedeutet. Noch nie hat eine deutsche Frauen-Auswahl bei der seit 1984 ausgetragenen EM die K.o.-Phase verpasst.

Deutschlands Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach einen heftigen Dämpfer erlitten. Die DHB-Auswahl unterlag Olympiasieger Niederlande 1:5 (1:4). 12.08.2025 | 1:21 min

Im Halbfinale wartet Angstgegner Belgien

Im Halbfinale kommt es nun zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Belgierinnen, denen Deutschland vor zwei Jahren mit 0:1 unterlegen war. Schon am Donnerstag kämpfen die deutschen Männer um den Finaleinzug. Um 20 Uhr trifft der Weltmeister von 2023 auf die formstarken Spanier, gegen die die deutsche Auswahl zuletzt dreimal nacheinander verloren hatte.

Mit einem 10:0-Kantersieg haben die deutschen Hockey-Männer Polen abgefertigt und den Einzug ins Halbfinale bei der EM in Mönchengladbach perfekt gemacht. 13.08.2025 | 1:19 min

