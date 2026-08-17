Leichtathletik-EM: Beste Bilanz für Deutschland seit 1998

Das deutsche Leichtathletik-Team hat bei der EM insgesamt 21 Medaillen gewonnen - so viele wie seit 1998 nicht. Was die Gründe für den Erfolg sind.

Mit 21 Medaillen war Deutschland bei der Leichtathletik-EM so erfolgreich wie zuletzt 1998. Sechs Mal durften sich deutsche Athleten über Gold freuen, zehn Mal über Silber und fünf Mal Bronze. 17.08.2026 | 1:53 min

Das abschließende Wochenende bei der Europameisterschaft der Leichtathletik brachte dem deutschen Team noch einmal vier Medaillen, am Ende waren es insgesamt 21 - so viele wie seit 1998 nicht.

Gründe, warum diese EM gut verlief und Mannschaft und sportliche Führung hoffen, sich bei der WM 2027 in Peking und Olympia 2028 in Los Angeles auch gegen die Weltspitze zu behaupten:

Die Höhepunkte des 7. Tages kompakt zusammengefasst. Mit Marathon, Speerwerfen, Weitsprung, Hindernislauf, Mixed-Staffel und Stabhochsprung. 16.08.2026 | 15:49 min

Guter Teamgeist im deutschen Team

Die 114 deutschen Athletinnen und Athleten traten bei den ersten Europameisterschaften auf britischem Boden als geschlossene Einheit auf. Sprinterin Lückenkemper sagte:

Wir haben uns einfach unfassbar gut alle gegenseitig unterstützt. „ Gina Lückenkemper

Lückenkemper weiter: "Das ist so ein Gesamt-Feeling, was man einfach in dieser Mannschaft gespürt hat", sagte die Sprinterin, die auch als Team-Kapitänin fungierte.

Medaillenspiegel - Team D auf Platz drei



1. Italien: 10 Gold, 6 Silber, 6 Bronze

2. Großbritannien: 9 Gold, 8 Silber, 2 Bronze

3. Deutschland: 6 Gold, 10 Silber, 5 Bronze

4. Niederlande: 5 Gold, 3 Silber, 6 Bronze

5. Norwegen: 4 Gold, 0 Silber, 2 Bronze

6. Schweiz: 3 Gold, 3 Silber, 1 Bronze

7. Spanien: 2 Gold, 2 Silber, 4 Bronze

8. Schweden: 2 Gold, 1 Silber, 2 Bronze

9. Irland: 2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze

10. Finnland: 2 Gold, 1 Silber, 0 Bronze

Es gab - anders als zum Beispiel bei Olympia 2024 in Paris - kaum internen Streit. Lea Meyer erkannte nach einem Frust-Interview schnell an, dass Gesa Krause über 3.000 Meter Hindernis die Bessere war und entschuldigte sich öffentlich über ihre missverständlichen Aussagen nach dem Rennen.

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Gewachsenes Selbstbewusstsein

Die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten trauen sich wieder was zu und gehen offensiv in ihre Wettkämpfe. Nicht alles ging auf, so kam Robert Farken nach der öffentlich geäußerten Hoffnung auf Gold über 1.500 Meter nur auf Platz neun.

"Man lernt daraus, macht den nächsten Schritt, und das ist das Entscheidende, und dann wächst ein Selbstvertrauen da draus", sagte Leistungssport-Vorstand Jörg Bügner vom deutschen Leichtathletik-Verband, der ein ganz anderes Selbstverständnis im Team sieht.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Owen Ansahs Gold-, Emil Agyekums Silber- und Shanice Crafts Bronze-Medaille. 15.08.2026 | 17:40 min

Bügner erinnerte an den Tiefpunkt, die medaillenlose WM 2023 in Budapest. Nun könne das Team Birmingham mit breiter Brust verlassen. Bei der WM 2027 und Olympia 2028 würden aber wieder andere Regeln gelten, betonte Bügner.

Man muss die Erfolge feiern und realistisch einschätzen, dass das nächstes Jahr ein ganz anderer Markt ist. „ Leistungssport-Vorstand Jörg Bügner

Größere Breite im deutschen Team

Es gibt nicht mehr nur eine Handvoll Hoffnungsträger wie Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Speerwerfer Julian Weber, die in Birmingham mit Gold ablieferten. "Vor zwei Jahren habe ich mich nackig gefreut über Bronze", sagte Hindernisläufer Karl Bebendorf. Diesmal war ihm das nicht genug. Europameisterschaften fühlten sich inzwischen an wie deutsche Meisterschaften vor einigen Jahren.

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"Ich finde es mega, wie die Entwicklung des deutschen Teams in diesem Jahr ist", sagte Bebendorf:

Wir haben ja fast in jeder Disziplin hier Medaillenkandidaten dabei. „ Hindernisläufer Karl Bebendorf

Aufgrund von dieser Masse sei das Team einfach viel breiter, "als wenn man nur eine Malaika hat, mal einen guten Speerwerfer". In Nick Thumm, der Weber fast den Sieg entrissen hätte, gab es bei der EM noch einen zweiten.

Weitspringerin Malaika Mihambo - vor zwei Jahren einzige Europameisterin - ging diesmal als Fünfte dagegen leer aus. Dafür holte die Männer-Sprint-Staffel Silber, und das auch ohne den von einer Sperre bedrohten 200-Meter-Europameister Owen Ansah.

Die Höhepunkte kompakt zusammengefasst. U.a. mit der Entscheidung im Zehnkampf, dem Diskuswerfen der Männer und den 3000 Meter Hindernis der Frauen. 13.08.2026 | 19:53 min

Keine Klagen

Über verletzt fehlende Asse lamentierte in Birmingham niemand. Für den deutschen Rekordläufer Mohamed Abdilaahi und Hochspringer Tobias Potye sprangen andere ein. Florian Bremm holte über 5.000 Meter Silber, ebenso Speerwerferin Julia Ulbricht. Mit ihr hatte wohl kaum jemand gerechnet - am ehesten vielleicht noch sie selbst. "Ich habe gehofft, dass es in Erfüllung geht und ich das schaffe", sagte Ulbricht.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit dem Zehnkampf, den 110 Meter Hürden der Männer und dem Hammerwurf der Frauen. 13.08.2026 | 12:13 min

Die Läuferinnen und Läufer

Deutschland hat wieder laufen gelernt. Neben Ansahs Erfolgen im Einzel überzeugten die Sprinterinnen und Sprinter vor allem im Team. Über die Hindernisse gingen die EM-Titel an Gesa Krause und Frederik Ruppert, im Marathon an Amanal Petros. Auf den längeren Distanzen mischen vor allem die deutschen Männer derzeit kräftig mit, auch bei Rennen der hochklassig besetzten Diamond League, in der Konkurrenten aus aller Welt antreten.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem Hammerwerfen der Männer, 110 Meter Hürden der Frauen und dem Finale über 100 Meter der Männer. 12.08.2026 | 10:01 min

"Der Laufbereich generell hat einen extremen Aufschwung bekommen", sagte Ruppert. "Freddy und ich haben gezeigt, dass wir in Europa zur Spitze gehören oder Spitze sind. Das gilt es jetzt halt, in den nächsten Jahren in der Welt zu zeigen", so Bebendorf.

Die Höhepunkte des ersten Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit der Weitsprung-Qualifikation mit Malaika Mihambo und der Entscheidung im Gehen mit Christopher Linke. 13.09.2025 | 9:00 min

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Quelle: dpa