Bei der EM-Premiere der Mixed-Staffel hat das DLV-Team über 4x100 Meter Silber geholt. Für eine Überraschung sorgte Speerwerferin Julia Ulbricht. Malaika Mihambo ging leer aus.

Silber für das deutsche Quartett bei der Mixed-Staffel-Premiere. Quelle: dpa

Die gemischte deutsche Sprint-Staffel hat sich bei der EM-Premiere die Silbermedaille gesichert. Kevin Kranz, Rebekka Haase, Heiko Gussmann und Gina Lückenkemper kamen über die 4x100 Meter nach 40,11 Sekunden ins Ziel. Den Sieg holte sich mit einem Europarekord in 39,97 Sekunden das Mixed-Team von Gastgeber Großbritannien.

Die nun vierfache Europameisterin Amy Hunt brachte die Führung auf der Zielgeraden gegen Lückenkemper ins Ziel. Bronze ging an Spanien in 40,42 Sekunden. Die 4x100-Meter im Mixed waren erstmals Teil der Leichtathletik-Europameisterschaften.

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Überraschende Silbermedaille im Speerwerfen

Auch im Speerwerfen gab es eine Silbermedaille. Diese allerdings ist weit mehr überraschend. Julia Ulbricht kam bis auf fünf Zentimeter an ihre Bestleistung heran und sicherte sich mit ihren 61,53 Metern Silber. Gold ging an Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak, die Kroatin setzte sich mit 62,43 Metern durch.

Bronze gewann Adriana Vilagos aus Serbien (60,93). Luisa Tremel (München) wurde Zwölfte (53,19). Topfavoritin Sigrid Borge (Norwegen) blieb nur Platz vier. Als bisher letzte deutsche Speerwerferin hatte Christin Hussong 2018 eine Medaille geholt - damals in Berlin sogar Gold.

Ulbricht galt vor der EM trotz ihrer kurz zuvor aufgestellten Bestleistung als Außenseiterin. Aber schon in der Qualifikation deutete sie an, dass sie in den Medaillenkampf eingreifen kann. Mit 60,86 Metern landete sie auf dem zweiten Platz. Im Finale legte sie dann noch einmal mehr als einen halben Meter drauf.

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Weitspringerin Mihambo geht leer aus

Bittere Pleite statt dritter Titel: Malaika Mihambo hat ihren Titel verloren und überraschend auch eine Medaille verpasst. Die 32-Jährige kam im Weitsprung nicht über 6,94 Meter hinaus und landete damit in einem hochklassigen Wettbewerb nur auf Platz fünf.

Und so musste Mihambo, die als Titelverteidigerin gestartet war und als Mitfavoritin galt, erstmals seit zehn Jahren wieder die Heimreise von einer großen Meisterschaft ohne Medaille antreten.

Zur neuen Europameisterin krönte sich in einem packenden Zentimeter-Krimi die Italienerin Larissa Iapichino mit 7,00 m. Dahinter sicherte sich Jazmin Sawyers (6,99/Großbritannien) Silber wie schon vor zehn Jahren, Bronze holte Hilary Kpatcha aus Frankreich mit 6,98 m.

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