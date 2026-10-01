ZDF-Fußballexperte Adler: "Erkenntnisse wichtiger als Ergebnisse"

ZDF-Fußballexperte zur DFB-Elf:Adler: "Erkenntnisse derzeit wichtiger als Ergebnisse"
ZDF-Fußballexperte René Adler ruft vor dem nächsten Auftritt der DFB-Elf unter Jürgen Klopp zu etwas Geduld auf. Bei der Torwartfrage legt sich der ehemalige Nationalkeeper fest.
Am Abend (ab 20:15 Uhr live im ZDF) tritt das DFB-Team in der Nations League in München gegen Serbien an. Wer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führt, ist, da der etatmäßige Kapitän Joshua Kimmich nicht dabei ist, noch offen.
Für ZDF-Fußballexperte René Adler gibt es zwei naheliegende Kandidaten. Sollte Jürgen Klopp seiner bisherigen Linie folgen und den Spieler mit den meisten Länderspielen zum Kapitän machen, wäre Serge Gnabry mit 61 Einsätzen an der Reihe. "Wenn dem nicht so ist", so Adler, "dann ist es für mich Florian Wirtz."
Urbig als künftige Nummer eins?
Spannender ist die Frage nach der Torhüterposition. Jonas Urbig steht vor seinem Debüt im Nationalteam und wird seit längerem als zukünftige Nummer eins gehandelt. Adler traut dem Bayern-Keeper grundsätzlich zu, in ferner Zukunft Stammtorhüter im DFB-Kasten zu werden.
Für Adler ist aber Voraussetzung, dass Urbig zunächst beim FC Bayern dauerhaft den nächsten Schritt macht. Solange er dort nicht die Nummer eins sei, könne er aus Adlers Sicht diesen Status auch in der Nationalmannschaft nicht beanspruchen.
Das Potenzial habe der 23-Jährige aber definitiv. Bevor über die langfristige Rolle im DFB-Tor gesprochen werde, müsse Urbig aber Manuel Neuer ablösen und anschließend konstant auf hohem Niveau überzeugen. "Die Fußstapfen sind bekanntlich sehr, sehr groß."
Erkenntnisse wichtiger als Ergebnisse
Beim Blick auf die gesamte Nationalmannschaft verweist der ehemalige Nationaltorhüter auf etwas Geduld. Unter Klopp befindet sich das Team weiterhin in einer frühen Phase. Deshalb sei es "im Moment wichtiger, Erkenntnisse zu erlangen als primär Ergebnisse einzufahren."
Ganz egal sei das Resultat natürlich trotzdem nicht. Gerade beim Heimspiel in München werde Klopp einen Sieg erwarten, glaubt Adler. Sein Tipp: 2:1 für Deutschland.
Klopp-Handschrift gefragt
Wie der neue Bundestrainer spielen lassen will, ist für Adler schnell zusammengefasst. "Klopp-Fußball ist simpel", sagt der 41-Jährige. Leidenschaft und aggressives Gegenpressing seien die zentralen Elemente des neuen Nationaltrainers.
Wie viel von Klopps Handschrift inzwischen im DFB-Team steckt, wird sich heute Abend gegen Serbien zeigen. Das ZDF überträgt die Partie ab 20:15 Uhr live.