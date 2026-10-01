Warum beim DFB-Spiel gegen Serbien Plätze leer bleiben werden

DFB-Länderspiel in München:Warum gegen Serbien einige Plätze leer bleiben werden
von Peter Mayer
Beim dritten Auftritt der DFB-Auswahl unter Bundestrainer Jürgen Klopp werden in München einige Plätze leer bleiben. Das liegt nicht an der Wiesn oder an mangelndem Interesse.
Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Abend (ab 20:15 Uhr live im ZDF) gegen Serbien antritt, werden auf der Tribüne in der Münchner Arena einige Plätze leer bleiben. Eine Sperre der UEFA gegen Serbien sorgt dafür, dass für einen kleinen Bereich des Gästeblocks präventiv keine Karten verkauft werden.
Auf ZDF-Anfrage teilte der DFB mit, dass "in Absprache mit den Sicherheitsbehörden ein Teil des Gästesektors aus dem Verkauf genommen wird". Damit solle "auf entsprechende Situationen" reagiert werden können.
UEFA-Strafe wegen Fehlverhaltens bei der EM 2024
Die Sperre wurde wegen der Vorfälle bei der Fußball-EM in Deutschland vor zwei Jahren verhängt. Damals hatte es in München Ausschreitungen mit Beteiligung serbischer Fans gegeben. Die Strafe wurde letztlich im Dezember 2024 wegen "rassistischer und/oder diskriminierender" Handlungen serbischer Fans ausgesprochen.
Der Gästeblock bleibt aber keineswegs komplett unbesetzt. Der DFB bot im Laufe des Tages in seinem Ticketshop noch Karten für eben diesen Bereich an. Kurzentschlossene könnten sich also, statt beispielsweise auf die Wiesn zu gehen, den dritten Auftritt des DFB-Teams unter Bundestrainer Jürgen Klopp anschauen.
Stadt München unzufrieden mit Spiel-Ansetzung
Mit der Ansetzung der Partie ist die Stadt München laut einem Bericht der "Abendzeitung" recht unzufrieden. Die Überschneidung mit dem größten Volksfest der Welt bereitet den Verantwortlichen Sorgen.
"Wir haben angemerkt, dass wir eine Verschiebung für sinnvoll gehalten hätten", sagte eine Sprecherin gegenüber der "AZ" und schilderte: "Das wäre eine Erleichterung gewesen, weil die Wiesn so viele Ressourcen bindet."
Polizei in München gibt sich entspannt
Die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt gibt sich derweil entspannt, hat sie doch ausreichend Erfahrung mit parallel stattfindenden Großereignissen. Spiele des FC Bayern in der Bundesliga und der Champions League in der ausverkauften Arena sind seit langer Zeit auch zur Wiesn-Zeit üblich.
Zudem rechne man wegen des UEFA-Banns nicht mit großen Fangruppen aus Serbien.
Hoffen auf den ersten Sieg unter Klopp
Sollte der DFB alle noch verfügbaren Karten absetzen, gilt die Begegnung trotz des präventiv nicht besetzten Bereichs im Gästeblock als ausverkauft. Dann hoffen mehr als 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf den ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer.
mit Material von UEFA, DFB und dpa