Warum beim DFB-Spiel gegen Serbien Plätze leer bleiben werden

Beim dritten Auftritt der DFB-Auswahl unter Bundestrainer Jürgen Klopp werden in München einige Plätze leer bleiben. Das liegt nicht an der Wiesn oder an mangelndem Interesse.

Warum gegen Serbien einige Plätze leer bleiben werden

Auf der Tribüne der Münchner Arena werden heute im Gästesektor einige Plätze leer bleiben.(Symbolbild) Quelle: IMAGO / Ulrich Wagner

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute Abend (ab 20:15 Uhr live im ZDF) gegen Serbien antritt, werden auf der Tribüne in der Münchner Arena einige Plätze leer bleiben. Eine Sperre der UEFA gegen Serbien sorgt dafür, dass für einen kleinen Bereich des Gästeblocks präventiv keine Karten verkauft werden.

Auf ZDF-Anfrage teilte der DFB mit, dass "in Absprache mit den Sicherheitsbehörden ein Teil des Gästesektors aus dem Verkauf genommen wird". Damit solle "auf entsprechende Situationen" reagiert werden können.

Zum frischen Wind bei der DFB-Elf trage auch bei, dass gerade viele Debütanten dabei sind, die naturgemäß besonders motiviert seien, sagt ZDF-Reporterin Johanna Rüdiger vor dem Serbien-Spiel. 01.10.2026 | 2:37 min

UEFA-Strafe wegen Fehlverhaltens bei der EM 2024

Die Sperre wurde wegen der Vorfälle bei der Fußball-EM in Deutschland vor zwei Jahren verhängt. Damals hatte es in München Ausschreitungen mit Beteiligung serbischer Fans gegeben. Die Strafe wurde letztlich im Dezember 2024 wegen "rassistischer und/oder diskriminierender" Handlungen serbischer Fans ausgesprochen.

Der Gästeblock bleibt aber keineswegs komplett unbesetzt. Der DFB bot im Laufe des Tages in seinem Ticketshop noch Karten für eben diesen Bereich an. Kurzentschlossene könnten sich also, statt beispielsweise auf die Wiesn zu gehen, den dritten Auftritt des DFB-Teams unter Bundestrainer Jürgen Klopp anschauen.

Jürgen Klopp zeigt klare Kante gegenüber rassistischen Kommentaren in den sozialen Medien. Die Welt "solle sich ein Beispiel an Sportumkleidekabinen nehmen". 01.10.2026 | 2:16 min

Stadt München unzufrieden mit Spiel-Ansetzung

Mit der Ansetzung der Partie ist die Stadt München laut einem Bericht der "Abendzeitung" recht unzufrieden. Die Überschneidung mit dem größten Volksfest der Welt bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

"Wir haben angemerkt, dass wir eine Verschiebung für sinnvoll gehalten hätten", sagte eine Sprecherin gegenüber der "AZ" und schilderte: "Das wäre eine Erleichterung gewesen, weil die Wiesn so viele Ressourcen bindet."

Die Aussage, wer gegen Serbien Kapitän sein wird, vermeidet Jürgen Klopp. Parallel gibt es einen Debütanten im DFB-Dress. 30.09.2026 | 0:49 min

Polizei in München gibt sich entspannt

Die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt gibt sich derweil entspannt, hat sie doch ausreichend Erfahrung mit parallel stattfindenden Großereignissen. Spiele des FC Bayern in der Bundesliga und der Champions League in der ausverkauften Arena sind seit langer Zeit auch zur Wiesn-Zeit üblich.

Die Situation durch das Spiel ist für uns zu handhaben. Wir sind vorbereitet und haben genug Einsatzkräfte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir sind solche Einsätze gewohnt. „ Damian Kania, Polizeisprecher München

Zudem rechne man wegen des UEFA-Banns nicht mit großen Fangruppen aus Serbien.

Hoffen auf den ersten Sieg unter Klopp

Sollte der DFB alle noch verfügbaren Karten absetzen, gilt die Begegnung trotz des präventiv nicht besetzten Bereichs im Gästeblock als ausverkauft. Dann hoffen mehr als 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf den ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer.

mit Material von UEFA, DFB und dpa

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