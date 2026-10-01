Nations League: DFB-Team mit zweitem Kader und Kronprinz Urbig

Für Klopps abermals runderneuerten Kader soll gegen Serbien der erste Sieg her. Einige Debüts stehen an, darunter im Tor. Bayerns Urbig sehen viele schon als künftige Nummer eins.

Steht vor seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft: Bayern-Keeper Jonas Urbig Quelle: Marc Schüler / ddp

Von den eher unbekannten Gesichtern im Kader für die ersten beiden Spiele in der Nations League waren Hennes Behrens, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt und Philipp Treu zu ihren Debüts gekommen. Nach dem 1:1 in den Niederlanden und der 0:1-Niederlage gegen Griechenland setzt Bundestrainer Jürgen Klopp nun auf einen abermals runderneuerten Kader.

Seine zweite Welle mit 17 frischen Kräften im Vergleich zum Spiel gegen Griechenland wird für das Publikum noch ungewohnter aussehen. Im Kader für die Partien gegen Serbien am Donnerstag in München (20:45 Uhr/live im ZDF) und am Sonntag in Griechenland befinden sich sogar neun Akteure ohne Länderspiel.

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Dem neuen Bundestrainer droht Negativrekord

Auch einen neuen Kapitän wird es geben, weil Joshua Kimmich nicht mehr dabei ist. Große Veränderungen stehen vom Tor über die Viererkette bis zur Flügelzange an, die Said El Mala als Debütant und Lennart Karl bilden könnten.

Allein wegen der vielen Umbauten ist es kein leichtes Unterfangen, gegen Serbien den ersten Sieg einzufahren. Mit einem Erfolg wäre das unschöne Alleinstellungsmerkmal für Klopp abgewendet, als erster Bundestrainer keines seiner ersten drei Spiele gewonnen zu haben.

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Doch Klopp hat mit seiner Nominierung von 44 Spielern und der Aufteilung in zwei Kader für je zwei Spiele von Beginn an das Testen und Kennenlernen beim Neustart höher gewichtet als schnöde Ergebnisse.

Ter Stegen "für den Moment" Nummer eins

Neben El Mala könnten nun auch Mika Baur, Vitaly Janelt, Finn Jeltsch, Felix Keidel und Derry Scherhant debütieren. Das Tor wird auf jeden Fall ein Neuling hüten, denn auch die früheren U21-Keeper Noah Atubolu, Finn Dahmen und Jonas Urbig haben noch kein Länderspiel für die Nationalelf bestritten. Auf Urbigs Debüt deutete bereits hin, dass er für die Pressekonferenz am Mittwochabend eingeteilt worden war.

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"Für den Moment" sei Marc-André ter Stegen, 34, seine Nummer eins, hatte Klopp zuletzt gesagt und ausdrücklich offen gelassen, wer bei der EM 2028 im Tor stehen wird. Bei seinem Heimspiel in Amsterdam durfte der Ajax-Profi ter Stegen auflaufen. Gegen Griechenland war Alexander Nübel, 30, von Besiktas Istanbul dran. In München steht Urbig, 23, vom FC Bayern vor seiner DFB-Premiere.

Bayern-Trainer Kompany: Urbig wird DFB-Stammkeeper

Die Rolle als Kronprinz ist ihm als Vertreter von Manuel Neuer vertraut, der sich nach der WM im Sommer endgültig aus der Nationalelf verabschiedet hatte und höchstwahrscheinlich nach dieser Saison auch im Verein aufhören wird. Dann soll Urbig zur Nummer eins beim FC Bayern aufsteigen, womit er beste Voraussetzungen hätte, dies auch im DFB-Team zu tun.

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Mittel- bis langfristig sehen ihn schon jetzt viele als Nationalkeeper, allen voran sein Vereinstrainer. "Wenn einer glaubt, dass er nicht die Nummer eins von Deutschland wird irgendwann, dann glaube ich, dass er einen großen Fehler macht. Der Junge wird irgendwann die Nummer eins sein", prognostizierte Vincent Kompany.

Neuer traut Urbig seine Nachfolge zu

Auch Neuer hält große Stücke auf Urbig und traut ihm seine Nachfolge in Klub und Nationalelf zu. Als Nübel sich beim FC Bayern versuchte, verhielt sich das ganz anders.

Andreas Köpke, der ehemalige DFB-Torwarttrainer, findet aber, dass auch Nübel durchaus ein Kandidat für die deutsche Nummer eins sein könnte. Und wie schnell Urbigs Entwicklung voranschreitet, sei abzuwarten.

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Köpke: Urbigs Verlässlichkeit "bemerkenswert"

"Den erfahrenen ter Stegen die EM 2028 spielen zu lassen und den Posten danach an Urbig oder einen anderen Kandidaten zu übergeben, wäre auch ein mögliches Szenario", sagte Köpke zuletzt der "Süddeutschen Zeitung".

"Bemerkenswert" sei, wie stabil Urbig stets auftrete, obwohl er nur sporadisch spiele.

Sein Torwartspiel geht auf jeden Fall in Richtung Manuel Neuer. Ich traue ihm eine große Zukunft zu. „ Ehemaliger DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke über Jonas Urbig

Beweisen soll Urbig seine Verlässlichkeit nun erstmals auch in der Nationalmannschaft.

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