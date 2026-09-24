Nations League: Niederlande entreißt Deutschland den Sieg spät

Bis in die Nachspielzeit führte Deutschland mit 1:0 gegen die Niederlande - dann traf Cody Gakpo und vermieste Jürgen Klopp den perfekten Auftakt.

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Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp mit 1:1 (1:0) von den Niederlanden getrennt. Zum Auftakt der Nations League trafen Felix Nmecha (32.) und Cody Gakpo (90.+2).

DFB-Elf zu Beginn defensiv wacklig

Der Wille war der DFB-Elf von Beginn an nicht abzusprechen. Defensiv offenbarte Deutschland jedoch einige Schwächen. Immer wieder gab es Räume für die Gastgeber in Orange.

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Den ersten guten Abschluss hatten die Niederlande dann nach rund zwölf Minuten. Tijjani Reijnders kam aus 13 Metern zentral zum Abschluss, Tah blockte zur Ecke ab - und die führte zum vermeintlichen 1:0.

Van Dijks Führungstor ungültig

Doch weil im Vorfeld von Virgil van Dijks Kopfballtreffer aus rund fünf Metern Brian Brobbey ter Stegen im deutschen Tor blockierte, nahm das Unparteiischenteam das Tor wenig später wieder zurück - Glück für das DFB-Team.

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Die Niederländer ließen sich davon kaum beirren. Oranje übernahm das Kommando, presste die DFB-Spieler gut, die sich kaum befreien konnten. Einzig zu echten Torchancen kam der Gastgeber zunächst kaum.

Noch in der ersten Halbzeit kam es auf deutscher Seite gezwungenermaßen dann zu einem weiteren Länderspieldebüt. Kai Havertz verletzte sich in einem Zweikampf, Younes Ebnoutalib kam für ihn ins Spiel (30.) - und durfte kurze Zeit später die überraschende Führung bejubeln.

Umstrittene deutsche Führung

Rund zwei Minuten später verletzte sich Brian Brobbey fernab des Balles am Mittelkreis. Das DFB-Team spielte den Ball nicht ins Aus, sondern blieb weiter im Angriff. Philipp Treus Flanke von der rechten Seite landete über Umwege bei Felix Nmecha, der aus kurzer Distanz zur Führung traf (32.).

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Schon beim Jubel kam es dann zu einer Rudelbildung, weil Oranje die deutschen Spieler mehrfach auf die Verletzung aufmerksam machte, Deutschland den Ball dennoch nicht ins Aus spielte. Der Treffer blieb bestehen, Deutschland jubelte, das Stadion buhte, Brobbey musste verletzt vom Platz.

Adeyemi lässt das 2:0 liegen

Und Deutschland hätte wenig später sogar erhöhen müssen. Nathaniel Brown entwischte auf der linken Seite der niederländischen Hintermannschaft und legte den Ball auch an Verbruggen vorbei quer auf Karim Adeyemi.

Der Außenstürmer vom FC Barcelona musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben - wie er den aus rund zehn Metern drüber legen konnte, fragte er sich wahrscheinlich noch auf dem Weg in die Pausenkabine (39.). 1:0 die Halbzeitführung des DFB-Teams, auch weil Oranje danach noch beste Möglichkeiten durch Summerville (41.), Van de Ven und Cody Gakpo (beide 42.), nach schlimmem Fehlpass von ter Stegen, ausließ.

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Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufgehört hatte. Die Niederlande starteten besser, kamen aber gegen gerade in den Zweikämpfen stark gegenhaltende Deutsche zunächst kaum zu Tormöglichkeiten.

Niederländer mit nächsten Gelegenheiten

Erst nach einer Stunde wurde es wieder richtig gefährlich - Denzel Dumfries scheiterte aus kurzer Distanz in halbrechter Position am stark reagierenden ter Stegen - der rund zwei Minuten später wieder eingreifen musste. Bei einer Ecke sah der Ex-Gladbacher zunächst nicht sicher aus, parierte danach gegen Meerdink aus kurzer Distanz aber erneut glänzend (62.).

Die Gastgeber blieben am Drücker. Der auffällige Dumfries setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte scharf vor das DFB-Tor. Meerdink kam einen halben Schritt zu spät und schob dem Ball am deutschen Kasten vorbei (66.).

Gakpo trifft zum Ausgleich

Das Spiel blieb intensiv und umkämpft. Beide Mannschaften langten in Zweikämpfen ordentlich hin, nur offensiv trat Deutschland kaum mehr in Erscheinung. Dafür entwickelte sich mehr und mehr ein Privatduell zwischen Meerdink und ter Stegen.

Der Niederländer scheiterte in der 73. Minute links aus spitzem Winkel einmal mehr am deutschen Schlussmann - die Führung der Gäste war inzwischen durchaus schmeichelhaft.

Trotzdem verteidigte die Elf von Jürgen Klopp weiter leidenschaftlich - und musste kurz vor Ende dennoch den Ausgleich hinnehmen. Nach starker Vorarbeit von Ruben van Bommel vollendete Cody Gakpo aus kurzer Distanz sehenswert zum 1:1-Endstand (90.+2).

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