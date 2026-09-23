Jürgen Klopp geht als Bundestrainer mit seinem Tatendrang voran. Am besten soll die DFB-Elf gleich im Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam "ins Fliegen" kommen.

Wie Jürgen Klopp mit der DFB-Elf "ins Fliegen" kommen will

Jürgen Klopp steht vor seinem ersten Spiel als Bundestrainer. Zum Auftakt der Nations League trifft die DFB-Elf morgen in Amsterdam auf die Niederlande. 23.09.2026 | 1:01 min

Vielleicht ist eine bunte, vielfältige wie lebendige Stadt wie Amsterdam genau richtig, um die Aufbruchstimmung unter Jürgen Klopp zu illustrieren. Dass der neue Bundestrainer gleich zum Auftakt der Nations League ohne langen Vorlauf in den Klassiker gegen die Niederlande startet (Donnerstag, 20:45 Uhr), bereitet ihm weder Bauchweh noch Kopfschmerzen. Im Gegenteil.

Da gefällt sich einer in der Rolle als Gesundbeter. Der 59-Jährige trat sogar nach dem Vormittagstraining in Herzogenaurach vor die Fernsehkameras: "Ich gehe für die Jungs durchs Feuer", versprach er. "Wenn die Jungs alles geben, bin ich für Niederlagen verantwortlich - ohne Wenn und Aber." Er habe bereits ein "kleines Grillfeuer" entfacht, scherzte er.

Vor dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande spricht der neue Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview mit Lili Engels. 23.09.2026 | 5:47 min

Klopp glänzt mit Tatendrang und Wortwitz

Bei der offiziellen Fragerunde am Abend vor dem Länderspiel-Klassiker in der Johan-Cruyff-Arena blitzten erneut Tatendrang und Wortwitz durch. Man habe sich sehr darum gekümmert, damit jeder einzelne "die beste Version von sich selber" werde. Er selbst habe indes so viele Meetings abgehalten, dass er gar nicht groß aufgeregt sei, versicherte Klopp.

Die historische Rivalität wollte er nicht bedienen, aber "wir müssen es als Derby annehmen, wenn wir eine Chance haben wollen". Gleichwohl stellte der Fußballlehrer klar, wie freundlich die Menschen in der pulsierenden Grachtenstadt gegenüber ihm immer gewesen seien.

Vor dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande bringen Bundestrainer Jürgen Klopp und DFB-Torwart Marc-André ter Stegen die Nation auf den neuesten Stand. 23.09.2026 | 39:13 min

Klopps Energie soll auf Spieler überschwappen

Die deutsche Nationalhymne habe er zur eigenen Überraschung noch komplett drauf. Der Mut- und Muntermacher kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft "ins Fliegen zu kommen". Es müsse doch möglich sein, dass das viele Talent im Nationalteam zum Vorschein kommt - "im Verein haben sie alle überperformt". Den Trainerjob könne man übrigens gar nicht verlernen:

Ich war mir nicht sicher, ob irgendwas eingerostet ist, aber geht noch, ist ein bisschen wie Rad fahren. „ Jürgen Klopp, Fußball-Bundestrainer

Seine energetische Attitüde soll jetzt auf die Spieler überschwappen, die auch verlieren dürfen, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist: "Lebendig muss es sein, auch wenn es mal chaotisch anmuten kann." Das organisierte Chaos entstand einst beim FSV Mainz 05, als der Manager Christian Heidel vor 25 Jahren die fixe Idee hatte, den Kicker "Kloppo" über Fastnacht zum Coach zu machen. Diese Zeit prägt ihn bis heute.

Es zeichnet sich eine Achse ab

"Ich habe durchschnittlich Fußball gespielt und war dabei, als bei uns das ballorientierte Verteidigen, also die Raumdeckung, eingeführt wurde." Er hat an der vom zu früh verstorbenen Fußballfachmann Wolfgang Frank vermittelten Lehre weiter herumgefeilt, hat Aufstiege verpasst und Abstiege mit seinem Heimatverein erlebt, aber am Ende legte er die Grundlage, dass die Nullfünfer heute ein etablierter Erstligist sind.

Jürgen Klopp macht vieles anders als sein Vorgänger. Der Start sei wichtig, sagt der neue Bundestrainer vor dem Duell mit den Niederlanden. Es ist der Auftakt in eine neue Ära. 23.09.2026 | 1:01 min

Nun will er bei der Nationalmannschaft eine ähnliche Entwicklung anstoßen, indem er für vier Länderspiele binnen elf Tagen ein auf den ersten Blick wildes Aufgebot berufen hat. Es gibt für den Anfang allerdings eine feste Achse: Marc-André ter Stegen im Tor, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Abwehr, dazu Kapitän Joshua Kimmich, der endlich wieder im Mittelfeld spielen darf.

Frischer Wind kommt von den Außenbahnen

Klopp deutete an, dass auch WM-Fahrer wie Felix Nmecha und Jamal Musiala eine neue Chance bekommen, auch wenn er zu Personal und Taktik nichts Konkretes verraten wollte. Tendenz ist, dass nur auf den Außenbahnen richtig frischer Wind weht: Neuling Philipp Treu und WM-Entdeckung Nathaniel Brown könnten rechts und links in der Viererkette spielen, Kevin Schade und Karim Adeyemi auf den Flügeln.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf die Nations League vor. Eine Frage beschäftigt dabei die Neuen im DFB-Kader. 23.09.2026 | 1:19 min

Es braucht gerade dort laufstarke Spieler, die beim intensiven Pressing mit vollem Tempo mitmachen. Und wenn es gegen Oranje noch nicht klappt? Dann bietet das Heimspiel gegen Griechenland in Augsburg (Sonntag, 20:45 Uhr/ARD) gleich die nächste Chance. Die Tickets waren übrigens in Windeseile vergriffen. Jeder will dabei sein, wie schnell der neue Bundestrainer das Aushängeschild des deutschen Fußballs vom alten Ballast befreit.

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