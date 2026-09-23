Sehnsucht nach dem "Voetbal totaal" liegt über dem Neustart der Niederlande. Der neue Bondscoach Xavi setzt gegen die DFB-Elf auf Offensive - und sagt über Klopp: "Ich liebe ihn."

Ein neuer Protagonist der Spanien-Oranje-Connection: Xavi Hernández, seit kurzem Nationaltrainer der Niederlande. Quelle: Imago / DeFodi Images

Von den alten Meistern Rinus Michels und Johan Cruyff ist viel die Rede vor dem Neustart der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft. Auch der neue Bondscoach Xavi Hernández verwies auf deren Lehre, als er in sein Amt eingeführt wurde.

Wenig später durfte er die besten Wünsche von Louis van Gaal entgegennehmen. Unter dem früheren Bondscoach und Trainer des FC Bayern hatte Xavi im Alter von 18 Jahren 1998 beim FC Barcelona debütiert. "Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Ich hoffe, dass du viel Erfolg hast, angefangen beim ersten Spiel gegen Deutschland", sagte van Gaal.

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Xavi vor DFB-Spiel: "Schöne Herausforderung"

Am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr/RTL) ist es so weit. Dann trifft die Elftal im ersten Spiel der Nations League in dieser Saison auf die DFB-Auswahl, passenderweise in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam.

"Das ist eine schöne Herausforderung zum Start", sagte Xavi auf der Pressekonferenz am Mittwoch auf Englisch. Es gehe darum, "unser bestes Gesicht zu zeigen" sowie "unsere Leidenschaft und Spielphilosophie".

Und angesprochen auf Jürgen Klopp, der als neuer Bundestrainer ebenfalls sein Debüt gibt, befand Xavi: "Jürgen ist einer der besten Trainer in den vergangenen Jahren in der Welt gewesen. Ich liebe ihn." Es sei immer "lustig, wenn wir uns treffen".

Xavi verbreitet Zuversicht

Inwieweit es auch sportlich ein Vergnügen wird für Xavi und seine Niederländer, wird sich zeigen. Der 46-Jährige gibt sich jedenfalls betont zuversichtlich, obwohl er wie Klopp nur wenige Tage Zeit hatte, um seine Vorstellungen zu vermitteln:

Ich bin glücklich. Alle sind bereit. „ Xavi, Nationaltrainer der Niederlande

Gegen die DFB-Elf sei es "die richtige Zeit, um zu zeigen, was wir im Training sehen". Spürbar sei die langjährige Fußballrivalität zwischen den Ländern. Zugleich habe er einen großen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ausgemacht: "Wir sind eine Familie seit dem ersten Meeting."

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Barcelonas Verbindungen in die Niederlande

Er betont die jahrzehntelange Verbindung zwischen ihm und dem niederländischen Fußball, weil Michels und Cruyff sowie später auch van Gaal in Barcelona gewirkt und dort ihre Vorstellungen tief verankert hatten. Bei Barça hätten sie "viel von Rinus Michels und Johan Cruyff gelernt", so Xavi.

Er fühlt sich ihrer Tradition verpflichtet. Zudem weiß er, dass sich die Niederländer sehnen nach dem offensiven Voetbal totaal, der einst nach Katalonien exportiert worden war:

Die Leute wollen die Philosophie sehen, die wir noch immer in Barcelona haben. Ich kann diese Verbindung spüren. „ Xavi, Nationaltrainer der Niederlande

Xavi mit höchsten Ansprüchen

Schon bei seiner Präsentation vor einigen Wochen hatte Xavi eine Antrittsrede gehalten, in der er höchste Ansprüche formulierte. "Wir wollen das Spiel dominieren, die Initiative ergreifen", sagte er damals. Damit seine frohe Kunde und Kernbotschaft nicht verhallt, wiederholte er sie sogar. "Ich betone: Wir sind hier, um zu gewinnen."

Xavi schloss auf Niederländisch mit "Dankjewel". Seinen Wortschatz hat er inzwischen um ein "Goedemorgen" erweitert.

Ähnliche Situation wie beim DFB

Dass sich Xavi zumindest punktuell in der Landessprache versucht, ist als Geste des Entgegenkommens zu verstehen. Begeisterung hatte es in den Niederlanden ja nicht gerade ausgelöst, dass Sportdirektor Nigel de Jong ihn als Nachfolger von Ronald Koeman verpflichtete - als ersten ausländischen Bondscoach seit dem Österreicher Ernst Happel 1978.

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Schon 2021 war Xavi beim FC Barcelona auf Koeman gefolgt. Nun findet er eine ähnliche Situation vor wie Klopp beim DFB. Auch die Niederlande hatten bei der WM überwiegend enttäuscht und waren ebenfalls im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden (gegen Marokko).

Anders als Klopp verzichtete Xavi aber auf einen großen Umbruch. 20 der nominierten 26 Spieler gehörten schon bei der WM zum Kader.