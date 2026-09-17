Klopps Kadernominierung: Großer Umbruch und große Worte

Jürgen Klopp übertrifft bei seinem Reformeifer mit der deutschen Nationalmannschaft alle Erwartungen. Der Bundestrainer startet mit einer großen Botschaft.

Jürgen Klopp hat seine ersten Nationalmannschaftskader für die bevorstehende Nations League nominiert. Der Bundestrainer gab heute eine Pressekonferenz in der DFB-Zentrale in Frankfurt. 17.09.2026 | 70:57 min

Fast schon symbolhaft trug Jürgen Klopp erstmal einen großen Pappkarton in den überfüllten Presseraum auf dem DFB-Campus, um ihn an der Seite abzustellen. Inhalt: Exemplare jener Kappe, die der Bundestrainer bei der Nominierung seines ersten XXL-Aufgebots trug. Aufschrift: "Einer von 83 Millionen".

Doch nur einer besitzt in Deutschland als Bundestrainer wohl eine solch vereinnahmende Gabe wie dieses Multitalent.

Nach seiner beeindruckenden Vorstellung am 24. Juli und dem offiziellen Vertragsbeginn am 15. August legte Klopp verbal mit einem Reformeifer los, wie ihn zuletzt Jürgen Klinsmann vor der WM 2006 offenbarte, als noch beim Verband massiv verkrustete Strukturen aufgebrochen werden musste.

Keine Scham beim Nationalstolz

Zwei Jahrzehnte später sind die Probleme fußballerisch zwar nach der missratenen WM 2026 ganz ähnlich, aber das gesellschaftspolitische Umfeld ist gewiss schwieriger, weil in Teilen sogar vergiftet.

Klopp traute sich, mit der Deutschland-Kappe zugleich auf ein neues Wir-Gefühl zu verweisen, das im besten Fall sein Team transportieren soll. "Ich möchte Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen", sagte der 59-Jährige angesichts der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: "Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen!"

Kader 1 für Niederlande und Griechenland Tor: Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam)



Abwehr: Hennes Behrens (FC Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)



Mittelfeld: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Bambasé Conté (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (SC Freiburg), Chris Führich (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamals Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (FC Brentford), Anton Stach (Leeds United)



Angriff: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Arsenal) Kader 2 für Serbien und Griechenland Tor: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (FC Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München)



Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United)



Mittelfeld: Karim Adeyemi (FC Barcelona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern München), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (FC Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Derry Scherhant (SC Freiburg), Florian Wirtz (FC Liverpool)



Angriff: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin)

Die Menschen sollten Schwarz-Rot-Gold bei einem Länderspiel "immer so schwingen" dürfen, "dass man das Gefühl hat, du bist happy und verstehst, dass du Glück hattest, dass du in diesem wundervollen Land geboren, aufgewachsen und zugezogen bist." Denn auch der oberste Fußballlehrer schöpft jetzt ja aus einer vielfältigen Palette an Profis mit einem ganz unterschiedlichen kulturellen Background.

Die Tür ist sperrangelweit offen

Klopp hat für seine ersten vier Länderspiele in der Nations League gegen die Niederlande (24. September), Griechenland (27. September), Serbien (1. Oktober) und erneut Griechenland (4. Oktober) zwei Aufgebote mit je 22 Akteuren berufen, darunter befinden sich 16 mögliche Debütanten. Mehr Umbruch ging kaum. Klopp machte sich sogar einen Spaß daraus, dass nicht jeder Name geleakt worden sei.

Ausgemustert, aber nicht abgeschrieben Keine Berücksichtigung fanden mit Leroy Sané, Leon Goetzka, Deniz Undav oder Oliver Baumann WM-Fahrer. Die Gespräche seien "nicht vergnügungssteuerpflichtig" gewesen, die Spieler hätten die Nachricht, "respektvoll aufgenommen, es ist bei keinem Spieler eine endgültige Entscheidung", sagte Jürgen Klopp generell zu den Ausgemusterten.



Im Fall Sané erklärte Klopp: "Leroy hat in der Saison noch nicht wirklich Fuß gefasst." Zur Causa Undav sagte der Bundestrainer: "Deniz hat bisher seine Probleme, er hat noch nicht so richtig in die Saison reingefunden. Ich wollte mich hier für vier Stürmer entscheiden und habe mich für die anderen entschieden - für den Moment."



Bei Baumann sei es in der Torwartfrage ganz einfach so, "dass ich mich für Marc-André ter Stegen entschieden habe - und danach wollte ich die nächste Generation haben." Noch kein Gespräch habe es mit dem verletzten Leon Goretzka gegeben.

Wer bitte hätte vor wenigen Wochen gedacht, dass Felix Keidel (SV Elversberg), Vitaly Janelt (FC Brentford) oder Mika Baur (Celtic Glasgow) das Nationaltrikot tragen könnten? Klopp konnte mit Fug und Recht mit einem breiten Lächeln festhalten: "Ich habe die Tür sperrangelweit aufgemacht." Ihn hätte die Kaderzusammenstellung zusammen mit Co-Trainer, Analysten und Fitnessexperten jedenfalls ganz viel Spaß gemacht. Heraus kam ein wahres Feuerwerk an Lobeshymnen, die es in dieser Frequenz auf dem Campus in Frankfurt selten gab.

Auf einmal gibt es fast zu viele Talente

Er habe auch sein bei der WM in Nord- und Mittelamerika als Beobachter gewonnenes Bild nach der Stippvisite bei den Vereinen, nach den Stadionbesuchten und Gesprächen längst korrigiert, versicherte Klopp: "Nach der WM konnte man denken, wir lägen am Boden und hätten kein Talent. Wir sehen was in den Jungs, uns ist ganz viel Talent ins Auge gesprungen - und es sind gar nicht alle dabei."

Nils Kaben und Marvin Kirsch aus der ZDF-Sportredaktion ordnen Jürgen Klopps ersten Kader als Bundestrainer ein – wer überrascht, wer fehlt und was dahintersteckt. 17.09.2026 | 20:04 min

Aus der Bundesliga sind Hennes Behrens (FC Augsburg), Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt und Derry Scherhant (SC Freiburg) oder Bambasé Conté (TSG Hoffenheim) erstmals berufen, wobei Letzterer bei seinem Anruf "zwei Minuten am Stück gelacht" habe. Und Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) entschuldigte sich persönlich dafür, die Nominierung ausgeplaudert zu haben - Klopp nimmt es dem Frankfurter "Bub" natürlich nicht krumm.

Die Grenzen zwischen den beiden Kadern sollen fließend sein, Nico Schlotterbeck, Serge Gnabry oder Jamal Musiala nach ihren Verletzungen behutsam aufgebaut werden. Klopp geht es um ein positives Wohlfühlklima, bei dem sich alle mitgenommen fühlen. Sein Leitsatz:

Wir lernen, Spaß unter Druck zu haben. „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

Nur eines wollte er vor dem ersten Härtetest gegen die Niederlande in Amsterdam noch sagen: "In anderthalb Trainingseinheiten können wir die Fußballwelt nicht auf den Kopf stellen." Aber: "Ich erwarte sofort mehr. Wir wollen eine neue Herangehensweise sichtbar machen. Lebendig muss es sein." Er geht dabei gerne voran.

René Adler über die Kaderspekulationen zum Nations League-Auftakt. Eine Einschätzung vom ZDF-Fußballexperten vor dem Neustart der Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp. 17.09.2026 | 4:37 min

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.