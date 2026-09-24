Jürgen Klopp startet als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Abend in den Niederlanden. Was erwarten Menschen von ihm und dem Spiel? Ein Blick nach Hamburg.

Auf ihn schaut Fußballdeutschland: Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat nach dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft für viele wieder Hoffnungen geweckt. Quelle: dpa

Nagelprobe für Jürgen Klopp: Am Abend ist sein Auftakt als neuer Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande. Aus mehreren Gründen schauen heute alle ganz genau hin: Klopp hat seine Vereine zu großen Erfolgen geführt. Sein Vorgänger als Bundestrainer, Julian Nagelsmann, dagegen hat bei der WM 2026 enttäuscht. Außerdem geht Klopp mit zwei Kadern an den Start, in denen sich auch viele überraschende Nominierungen neuer Spieler finden.

Bei den Nominierungen vor einer Woche hat Klopp aber nicht nur mit dem 44-Mann-Kader überrascht. Er setzte - wenige Tage nach der Wahl in Sachsen-Anhalt - auch ein unerwartetes politisches Statement:

"Ich möchte Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen," sagte der 59-Jährige. "Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen."

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp steht heute vor seinem ersten Spiel mit der Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande. Die Erwartungen an ihn sind hoch. 24.09.2026 | 3:11 min

Was Menschen in Hamburg sagen

Und dieses Statement kommt gut an, als wir Menschen in Hamburg nach ihrer Meinung fragen.

"Das sehe ich genauso", sagt Marvan Husari. "Natürlich, wir können doch froh sein, in Deutschland zu leben."

Wir können auch gerne unsere Deutschlandflagge hissen. Das machen andere Nationen auch. Das ist doch das Normalste der Welt, dass man sich freut, dass man in Deutschland lebt. „ Marvan Husari

"Einen etwas unverkrampften Umgang mit der deutschen Flagge finde ich gar nicht so schlecht", sagt Juliane Neumann. "Also ich bin nicht diejenige, die das unbedingt braucht, aber diese Aussage ist in Ordnung."

"Das ist ein richtig guter Ansatz. Wir dürfen uns von rechten Gesinnungen, von Parteien, die nicht hinter der Verfassung stehen, die Flagge nicht wegnehmen lassen. Und ich finde, Fußball ist genau richtig dafür", meint Marvin.

Jürgen Klopp macht vieles anders als sein Vorgänger. Der Start sei wichtig, sagt der neue Bundestrainer vor dem Duell mit den Niederlanden. Es ist der Auftakt in eine neue Ära. 23.09.2026 | 1:01 min

Diskussion über Politik und Sport

Also haben politische Statements auch im Sport einen Platz?

"Politik und Sport gehören zusammen. Beide sind für die Menschen", sagt Robert Bleder und mit Blick auf Klopp: "Er sollte Bundeskanzler werden.. Der Mann hat Rückgrat, hat Charisma und ist zuverlässig. Das fehlt Herrn Merz."

Robert Bleder ist von Klopp begeistert. Quelle: ZDF

Haschimi hingegen findet, grundsätzlich sollte man Politik und Sport lieber trennen. "Weil Politik hat mit dem Sport für mich gar nichts zu tun."

Es geht um die Leistung, wenn man zum Beispiel Fußball guckt, dann geht es auf dem Feld darum, was man kann und was man nicht kann und Politik sollte man lieber da raushalten. „ Haschimi

Haschimi wurde befragt, wie Fußball und Politik zueinander stehen sollten. Quelle: ZDF

Das sieht auch Kevin so: "Ich finde, man sollte es eher raushalten, man sollte sagen, dass im Sport so das eigene Ding gemacht wird und da gar nicht viel zu viel in die Politik gegangen wird, um nicht die Gesellschaft noch weiter zu spalten."

Kevin wurden Fragen zum neuen Bundestrainer gestellt. Quelle: ZDF

Stimmung vor dem Spiel gegen die Niederlande

Ob Politik und Sport zusammengehören, da gehen die Meinungen auseinander. Bei "Kloppo" als Typ und auch bei seinen neuen Kadern sind sich die meisten aber recht einig.

Die Stimmung ist wunderbar. Ich denke, ganz Deutschland freut sich, diesen tollen Mann als neuen Bundestrainer zu empfangen und zu schauen, was er aus der Mannschaft macht. „ Marvan Husari

"Weil er ein erfahrener, ganz erfahrener, professioneller Trainer ist, der schon viele, viele Titel gewonnen hat," sagt Marvan Husari und strahlt.

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich unter Bundestrainer Jürgen Klopp auf die Nations League vor. Eine Frage beschäftigt dabei die Neuen im DFB-Kader. 23.09.2026 | 1:19 min

Auch von der Auswahl ist er begeistert: "Interessante neue Leute. Interessant. Man muss auch den Jüngeren mal eine Chance geben, richtig? Und ich finde es schon klasse, dass er ganz neue Leute nominiert, die eigentlich gar keiner kennt."

Marvan Husari findet Klopps Statement zur Deutschlandflagge gut. Quelle: ZDF

Erwartungen an Klopp

"Ich glaube, der kann schon viel reißen. Der bringt jetzt eine neue Energie rein, einen neuen Wind", sagt Mo-Louis. "Das ist natürlich jetzt erst die Testphase, aber ich glaube, das kann was werden."

Die letzten Jahre hat einfach nichts richtig funktioniert und jetzt ist es ein Neuanfang. „ Mo-Louis

Mo-Luis freut sich auf Klopps Debüt mit der Nationalmannschaft. Quelle: ZDF

Ob das klappt mit Klopp, zeigt sich heute Abend um 20.45 in Amsterdam. Politische Statements dürfte es aber in naher Zukunft kaum geben: "Ich hoffe nicht, dass ich in Zukunft in Pressekonferenzen sehr, sehr häufig über politische Dinge sprechen muss, weil da bin ich kein Fachmann, da bin ich interessierter Laie […]", sagt der neue Bundestrainer.

Für Jürgen Klopp und die Nationalmannschaft wird es ernst. Am Donnerstag geht's in Amsterdam gegen die Niederlande. Fokussiert und leidenschaftlich bereitet sich das DFB-Team vor. 22.09.2026 | 0:41 min

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