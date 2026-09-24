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Sport

Gegen Niederlande: Klopp streicht Conté aus Spieltagskader

Vor Nations-League-Auftakt:Klopp streicht Hoffenheimer Conté aus Spieltagskader

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Einen Spieler musste Jürgen Klopp für seine Bundestrainer-Premiere in Amsterdam aus dem Kader streichen. Es trifft Bambasé Conté. Doch der Hoffenheimer bekommt noch eine Chance.

Abschlusstraining der Nationalmannschaft in Herzogenaurach

Bambasé Conté (hier beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach) wurde vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp aus dem Kader für den Auftakt in der Nations League gegen die Niederlande gestrichen.

Quelle: Marc Schüler / ddp

Bambasé Conté muss auf sein mögliches Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft noch warten. Der 23-Jährige von der TSG Hoffenheim gehört nicht zum Spieltagskader der DFB-Elf beim Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp am Abend (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande. Das bestätigte der Verband, nachdem die UEFA zuvor die Liste mit den erlaubten 23 Akteuren auf ihrer Homepage veröffentlicht hatte.

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Klopp hat in seinem Premierenkader 24 Akteure. Laut Reglement dürfen im Spieltags-Aufgebot pro Team aber nur 20 Feldspieler und drei Torhüter stehen. Der Bundestrainer hatte am Vorabend bei der Pressekonferenz in der Johan Cruyff Arena seine Entscheidung noch nicht bekanntgeben wollen.

Ich habe mit dem Spieler schon gesprochen. Ich kann sagen, dass der Spieler im nächsten Kader auf jeden Fall dabei sein wird.

Jürgen Klopp, Bundestrainer

Conté auch Teil des zweiten Kaders?

Die nächste Möglichkeit für sein Länderspieldebüt bietet sich Conté am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) im zweiten Gruppenspiel der Nations League gegen Griechenland in Augsburg. Klopp plant zudem, ihn auch im zweiten Aufgebot für die Partien gegen Serbien und in Griechenland in der kommenden Woche im Kader zu behalten.

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Conté ist einer von sieben Akteuren im aktuellen Aufgebot, die noch kein Länderspiel bestritten haben. Im Mittelfeld gehört er zu den jungen Profis, die Klopp überraschend ausgesucht hat. Nach dem ersten Griechenland-Spiel wird das Personal ausgetauscht. Im zweiten Kader befinden sich nach dem Ausfall des Leipzigers Brajan Gruda momentan 20 Akteure. Einige Spieler aus dem ersten Aufgebot werden bleiben - offenbar wird Conté einer von ihnen sein.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 23.09.2026 ab 12 Uhr.
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