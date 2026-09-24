Vor Bundestrainer-Debüt:Warum Beckenbauer jetzt kein Vorbild für Klopp sein sollte
Franz Beckenbauer sollte Jürgen Klopp bei seiner Premiere nicht als Vorbild dienen. Der Kaiser ist neben Erich Ribbeck der einzige DFB-Chefcoach, der sein erstes Spiel verlor.
Franz Beckenbauer sollte Jürgen Klopp in einer wichtigen Angelegenheit nicht als Vorbild dienen. Der Kaiser ist neben Erich Ribbeck der einzige DFB-Chefcoach, der bei seiner Trainer-Premiere mit der deutschen Nationalmannschaft eine Niederlage einstecken musste.
Mit 1:3 unterlag die DFB-Elf 1984 mit Beckenbauer an der Seitenlinie gegen Argentinien. Unter Ribbeck gab es im Herbst 1998 ein 0:1 in der Türkei. Seitdem schafften alle Bundestrainer bei ihrem Debüt einen Sieg. Den strebt auch Klopp heute (20.45 Uhr/RTL) in der Johan Cruyff Arena gegen die Niederlande an.
Otto Nerz
Auch der erste DFB-Chefcoach feierte in Amsterdam seine Premiere. Ein 3:2 gegen die Niederlande wie am 31. Oktober 1926 würde auch Klopp erfreuen.
Sepp Herberger
Ein paar Mal hatte er Nerz schon vertreten. Am 15. November 1936 war der spätere Weltmeistertrainer beim 2:2 gegen Italien in Berlin dann offiziell im Amt. Knapp 18 Jahre später folgte die Krönung in Bern.
Helmut Schön
Mit Schön endete die Ära Herberger. Er übernahm und startete am 4. November 1964 ebenfalls im Berliner Olympiastadion mit einem 1:1 gegen Schweden in seine erfolgreiche Bundestrainer-Zeit.
Jupp Derwall
Wieder übernahm der Assistent vom Chef. Derwall startete am 11. Oktober 1978 mit einem 4:3 in einem Testspiel in Prag - und blieb danach 22 Partien ungeschlagen. Es folgte als Krönung seiner Amtszeit der EM-Titel 1980.
Franz Beckenbauer
Der Kaiser konnte keine Wunder vollbringen. Nach dem frühen EM-Aus im Sommer gab es am 12. September 1984 in Düsseldorf ein 1:3 gegen Argentinien.
Berti Vogts
Auf Jahre hinaus sei Weltmeister Deutschland unbesiegbar. Diese Hypothek gab Beckenbauer seinem Assistenten Vogts mit. Am 29. August reichte es in Lissabon gegen Portugal zu einem 1:1.
Erich Ribbeck
Der Auftritt passte zur miesen Fußball-Stimmung in Deutschland. Beim 0:1 am 10. Oktober 1998 in Bursa patzte dann auch noch Torwart Oliver Kahn.
Rudi Völler
Noch war Völler nur Platzhalter für Christoph Daum und legte mit einem 4:1 gegen Spanien am 16. August 2000 in Hannover furios los. Es ist bis heute der höchste Sieg gegen Spanien.
Jürgen Klinsmann
Jeden Stein wollte Klinsmann beim DFB umdrehen. Und er fing erfolgreich an. In Wien schoss Kevin Kuranyi am 18. August 2004 alle drei Tore zum 3:1 gegen Österreich.
Joachim Löw
Deutschland war noch im Sommermärchen-Taumel. Gegen Schweden hielt Löw die Euphorie am Kochen. Das 3:0 am 16. August 2006 in Gelsenkirchen passte zur guten Fußball-Laune.
Hansi Flick
Der Titelsammler vom FC Bayern München legte auch beim DFB mit einem Sieg los. Das 2:0 am 2. September 2021 in St. Gallen gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation ließ aber noch Wünsche offen.
Julian Nagelsmann
Für den letzten Bundestrainer vor Klopp ging es zum Start nach Amerika. In Hartford wurde die US-Auswahl am 14. Oktober 2023 mit 3:1 besiegt. Für Aufsehen sorgte auch Nagelsmanns Holzfäller-Hemd.