Besonderes Jubiläum:Klopp setzt 1000. DFB-Debütanten ein
Bundestrainer Klopp hat in seinem dritten Länderspiel gegen Serbien in München (2:0) insgesamt fünf Spielern zu ihrem Länderspieldebüt verholfen. Einer feierte ein ganz Besonderes.
Mika Baur geht als 1000. Nationalspieler in die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein. Der Bundestrainer wechselte den Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur im Nations-League-Spiel gegen Serbien in München in der 76. Minute für Tom Bischof ein. Vor Klopps Amtszeit gab es 991 Nationalspieler.
"Es war unbeschreiblich. Der Puls war hoch", sagte der Profi von Celtic Glasgow, der "akustisch gar nicht richtig verstanden hatte", dass er ins Spiel kommen sollte. Seine neue Mannschaft fand er "von der ersten bis zur letzten Minute wirklich unglaublich".
Der erste Nationalspieler hieß Fritz Baumgarten. Der Torhüter des Berliner Klubs BFC Germania 1888 war bei der 3:5-Niederlage am 5. April 1908 gegen die Schweiz in Basel dabei. Er gilt aufgrund des Alphabets als erster Debütant. Baumgarten, für den es das einzige Länderspiel blieb und der für die Reise in die Schweiz als angehender Abiturient die Schule schwänzte, lag mit seinem Nachnamen knapp vor Willy Baumgärtner (Düsseldorfer SV 04).