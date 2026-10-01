Besonderes Jubiläum: Klopp setzt 1000. DFB-Debütanten ein

Bundestrainer Klopp hat in seinem dritten Länderspiel gegen Serbien in München (2:0) insgesamt fünf Spielern zu ihrem Länderspieldebüt verholfen. Einer feierte ein ganz Besonderes.

Der deutsche Nationalspieler Mika Baur flankt in der Nations League Partie gegen Serbien den Ball in den 16er Quelle: IMAGO / MIS

Mika Baur geht als 1000. Nationalspieler in die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein. Der Bundestrainer wechselte den Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur im Nations-League-Spiel gegen Serbien in München in der 76. Minute für Tom Bischof ein. Vor Klopps Amtszeit gab es 991 Nationalspieler.

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 02.10.2026 | 7:44 min

"Es war unbeschreiblich. Der Puls war hoch", sagte der Profi von Celtic Glasgow, der "akustisch gar nicht richtig verstanden hatte", dass er ins Spiel kommen sollte. Seine neue Mannschaft fand er "von der ersten bis zur letzten Minute wirklich unglaublich".

Der erste Nationalspieler hieß Fritz Baumgarten. Der Torhüter des Berliner Klubs BFC Germania 1888 war bei der 3:5-Niederlage am 5. April 1908 gegen die Schweiz in Basel dabei. Er gilt aufgrund des Alphabets als erster Debütant. Baumgarten, für den es das einzige Länderspiel blieb und der für die Reise in die Schweiz als angehender Abiturient die Schule schwänzte, lag mit seinem Nachnamen knapp vor Willy Baumgärtner (Düsseldorfer SV 04).

2:0-Erfolg gegen Serbien : DFB-Team fährt ersten Sieg für Klopp ein Die deutsche Nationalmannschaft hat dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp im dritten Spiel den ersten Sieg beschert. Das DFB-Team ließ Serbien in der Nations League keine Chance. mit Video 7:44

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Quelle: SID, dpa