DFB-Team holt ersten Sieg unter Klopp: 2:0-Erfolg gegen Serbien

Die deutsche Nationalmannschaft hat dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp im dritten Spiel den ersten Sieg beschert. Das DFB-Team ließ Serbien in der Nations League keine Chance.

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 01.10.2026 | 7:44 min

Endlich ist der Knoten geplatzt: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League den ersten Sieg gefeiert und ihrem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp die ersten drei Punkte beschert. In München besiegte der zweite Teil von Klopps XXL-Kader Serbien nach überzeugender Leistung mit 2:0.

Die Tore für die von Kapitän Serge Gnabry aufs Feld geführten Deutschen erzielten Tom Bischof in der 39. Minute und Florian Wirtz nach einer Stunde. Und in Mika Baur feierte der 1000. Neuling im DFB-Dress sein Debüt.

Ich bin echt happy heute. Gegen den Ball war es herausragend und mit dem Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt. „ Jürgen Klopp im ZDF

Schon viel Klopp-Fußball zu sehen

Beim ersten Sieg der Nations-League-Saison war schon vieles von dem zu sehen, was sich Klopp vorstellt. Viel mehr Tiefe, direktes Passspiel und Bälle in den Strafraum hatte er von seinen elf Neuen gefordert: Sie folgten und erspielten sich Chancen in Serie.

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 01.10.2026 | 7:44 min

Tom Bischofs Premierentor (39.) nach einem Balltänzchen samt Pfostenschuss von Florian Wirtz blieb aber lange die einzige Belohnung, bis der bärenstarke Wirtz (61.) vor 68.121 Zuschauern sehenswert selbst traf.

Klopp hatte seine Startelf auf allen Positionen verändert. Er brachte unter anderem den selten beschäftigten Debütanten Jonas Urbig im Tor und den auffälligen Offensivmann Derry Scherhant vom SC Freiburg, der auch noch ohne Länderspiel war. Die Fans konnten mitzählen: Es waren die Nationalspieler Nummer 997 und 998 in der DFB-Geschichte. Seinen Kapitän Joshua Kimmich ("Er soll Familien-Urlaub machen") und viele andere aus dem ersten Kader hatte Klopp nach Hause geschickt, nur fünf Spieler aus dem Griechenland-Aufgebot waren noch dabei.

Wirtz stark, Woltemade bemüht

Zu den Etablierten auf dem Platz gehörten die jüngsten Problemfälle: Wirtz und der ebenfalls sichtlich bemühte Nick Woltemade. Die erwartete in der Offensive ein ähnliches Spiel wie gegen Griechenland (0:1), aber das deutsche Spiel hatte nicht nur bei der ersten Chance von Aleksandar Pavlovic (8.) deutlich mehr Tiefe und Passschnelligkeit.

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Ersatzkapitän Serge Gnabry hatte zwei sehr gute Gelegenheiten (18./30.) und bereitete zudem für Wirtz vor (35.), auch Bischof hielt schon vor seinem Treffer mehrfach drauf. Dem deutschen Dauer-Powerplay fehlte noch die Krönung, dafür stimmte zunächst die Konterabsicherung: Eine Gnabry-Grätsche feierte Klopp wie ein Tor.

Mika Baur ist der 1000. Debütant

Bischofs Tor in der ersten Hälfte kam zum richtigen Zeitpunkt - bevor es zäh werden konnte. Klopp wechselte danach Said El Mala, die Nummer 999, für Gnabry ein, der die Kapitänsbinde an Wirtz weitergab. Bischof spielte gleich wieder steil auf Pavlovic (52.), Wirtz bediente Scherhant (54.), El Mala schlenzte knapp vorbei (57.). Deutschland spielte mit präzisem Gegenpressing und unter seltenen serbischen Störungen sehr gefällig. Klopp klatschte selbst noch, als Woltemade aus kürzester Distanz übers Tor schoss (58.).

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Warum auch nicht? Wirtz traf ja gleich danach. Mika Baur durfte dann als Nummer 1000 ein Kapitel deutscher Fußballgeschichte schreiben, Klopp küsste ihm die Schläfe. Auf dem Platz griff ein Rädchen ins andere. Auch Vitaly Janelt debütierte noch. Das macht Mut für die Griechenland-Revanche in Thessaloniki am Sonntag. Im November für die Spiele in Serbien und gegen die Niederlande wird Klopp seine Aufgebote zu einem komprimierten Stammkader zusammenführen - das Modell XXL bleibt eine Ausnahme.

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Quelle: ZDF, dpa, SID