Zinédine Zidane ist das Debüt als neuer Nationaltrainer der französischen Nationalmannschaft geglückt. In ihrem ersten Spiel der Nations League setzte sich die "Équipe tricolore" dank Kylian Mbappé mit 1:0 (0:0) in der Türkei durch.

Mit dem Bayern-Duo Michael Olise und Dayot Upamecano in der Startelf hatte Frankreich mehr vom Spiel. Die verdiente Führung erzielte Kylian Mbappé aber erst in der 54. Minute. Mbappé verletzte sich dabei aber am linken Knie, versuchte weiterzuspielen, musste aber kurz danach ausgewechselt werden. Kurz vor Schluss sah Torhüter Ugurcan Cakir wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums (87.) von Zwayer noch die Rote Karte.